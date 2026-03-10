Kenya: Au moins 45 morts dans des inondations, de nombreuses victimes à Nairobi

Le Kenya est toujours sous le choc après les inondations soudaines qui ont frappé la capitale Nairobi, dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars. Ce lundi 9 mars, la police a annoncé un nouveau bilan de 45 morts dans tout le pays, dont plus de la moitié à Nairobi. Plus de 2 000 personnes ont dû abandonner leur domicile.

Dans le quartier populaire de Gachie, dans la banlieue nord-ouest de Nairobi, les sinistrés tentent de reprendre une vie normale. Grace a 20 ans. Elle vit avec sa soeur cadette et son bébé, dans le quartier de Buruburu, au fond de la vallée où est construite la ville de Gachie. Vendredi, elle a pensé que le ciel lui tombait sur la tête avec ces pluies torrentielles sur le Kenya, et notamment sa capitale.

« Je dormais quand j'ai vu l'eau dans la maison. Il y en avait partout. J'avais peur pour mon bébé. Je ne pouvais rien faire d'autre que de le tenir dans mes bras et d'attendre. C'était terrible, tellement de pluie, de tonnerre, toute la nuit... Je ne peux même pas le décrire », témoigne-t-elle.

Monet frotte les matelas, meubles et quelques vêtements qui n'ont pas été emportés par les eaux. Les deux soeurs ont déjà subi des inondations, alors que le phénomène El Niño frappait l'Afrique de l'Est, il y a deux ans. Elles souhaitent aujourd'hui quitter Buruburu.

« On vit ici parce que c'est proche de mon travail. On paie 4 000 shillings, environ 27 euros par mois. La nuit, il y a trop d'humidité, c'est mauvais pour le petit. On a trouvé une autre maison, plus haut, mais elle coûte 8 000 shillings. On n'en a pas les moyens », se désole Monet.

En plus de sa maison inondée, Lilha, leur voisine, a aussi perdu son échoppe : « Je vends des frites, des légumes, des bananes... Tout a été emporté par les eaux. J'ai perdu pour 4 500 shillings de stocks, plus de 30 euros. C'est beaucoup. J'ai demandé un emprunt de 50 000 shillings, 335 euros, pour redémarrer. Je suis très endettée maintenant. Il faut payer. »

Samedi 7 mars, le président William Ruto a promis la distribution de nourriture aux populations sinistrées. Pour l'heure, cette aide alimentaire n'est pas arrivée jusqu'à Gachie.