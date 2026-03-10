Zambie: Padue s'associe à FasterCapital pour lancer des services à la demande

Padue s'est associée à FasterCapital dans le cadre de son programme EquityPilot pour préparer le lancement d'une plateforme de services à la demande tout-en-un.

Padue est une application mobile qui met en relation les utilisateurs avec des prestataires de services locaux par le biais de demandes instantanées, de la localisation et de paiements in-app.

La plateforme permet aux utilisateurs de localiser les prestataires à proximité à l'aide du GPS, de demander des services et d'effectuer des transactions directement dans l'application. Elle comprend également des systèmes de notation et d'évaluation conçus pour aider les utilisateurs à évaluer la qualité des services.

Les prestataires de services peuvent utiliser des outils d'analyse intégrés pour suivre la demande et gérer les temps de réponse.

Padue prévoit également d'introduire des niveaux d'abonnement qui offrent aux utilisateurs un accès prioritaire aux fournisseurs de services.

Dans le cadre du programme EquityPilot, FasterCapital aidera Padue à préparer son lancement public, à étendre son réseau de fournisseurs et à préparer les investisseurs.

Les activités initiales dans le cadre du partenariat comprennent des campagnes de promotion de la version bêta, des événements marketing, ainsi que des campagnes dans les médias sociaux et à la radio destinées à favoriser l'adoption rapide.

Padue sera lancé sur les appareils iOS et Android.

L'entreprise prévoit d'étendre l'intégration des fournisseurs à plusieurs villes zambiennes et de viser 50 000 utilisateurs au cours de sa première année d'activité.

Padue est également à la recherche d'investissements pour financer le recrutement, le marketing, l'infrastructure d'hébergement et l'expansion.

Points clés à retenir

Les places de marché numériques qui mettent en relation les consommateurs et les prestataires de services locaux se développent dans les villes africaines à mesure que l'adoption des smartphones et les paiements numériques augmentent. Les plateformes offrant des services tels que les réparations à domicile, le transport, le nettoyage et la livraison aident à formaliser les marchés de services informels en créant des places de marché numériques structurées où les prestataires peuvent être découverts, évalués et payés en toute sécurité.

Pour les utilisateurs, ces plateformes réduisent les coûts de recherche et améliorent la fiabilité des services, tandis que les prestataires ont accès à des bases de clients plus importantes et à des outils numériques pour gérer la demande. Toutefois, pour créer de telles places de marché, il faut équilibrer l'offre et la demande dans les villes tout en établissant la confiance entre les utilisateurs et les prestataires de services.

Les partenariats avec les sociétés de capital-risque et les incubateurs peuvent aider les jeunes entreprises à accéder au mentorat, aux réseaux de capitaux et à l'aide opérationnelle nécessaire pour passer à l'échelle supérieure. Avec la croissance des populations urbaines et l'expansion des services numériques mobiles, les plateformes de services à la demande apparaissent comme une nouvelle couche d'infrastructure numérique soutenant l'activité économique quotidienne dans les villes africaines.