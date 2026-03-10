Tunisie: Ministère de la Femme et de la Famille - Lancement d'une campagne de sensibilisation pour le bien-être mental des mères et des élèves

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, lance ce mardi 10 mars 2026 une initiative nationale de sensibilisation intitulée « Une heure de prévention ». Déployée dans tous les gouvernorats de la République, cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes et de la mise en oeuvre du programme national « Prévenir, c'est protéger ».

Soutenir les mères face aux défis scolaires

L'objectif principal de cette initiative est d'alléger la pression psychologique pesant sur les mères d'élèves tout en renforçant leurs capacités à gérer le stress scolaire. Le programme met l'accent sur l'équilibre psychologique des enfants, particulièrement lors de la proclamation des résultats, et sur la prévention des risques tels que toutes les formes de violence, les drogues, l'addiction numérique, le harcèlement ou encore les difficultés d'apprentissage.

Un déploiement de proximité

Cette action débute aujourd'hui par des activités de sensibilisation organisées aux abords d'une école primaire dans chaque gouvernorat, avec l'ambition de s'étendre prochainement à un maximum d'établissements éducatifs. Des conseils pratiques et des orientations pédagogiques sont prodigués aux mères et aux parents de manière générale pour mieux protéger la jeunesse.

Une mobilisation multidisciplinaire

Cette campagne repose sur une large collaboration impliquant des psychologues, des assistants sociaux, des délégués à la protection de l'enfance et des clubs mobiles. Elle mobilise également les inspecteurs pédagogiques, l'Observatoire des droits de l'enfant, l'Observatoire national de lutte contre la violence à l'égard des femmes ainsi que de nombreuses structures régionales et associations partenaires.