Tunisie: Lancement de deux nouvelles lignes de bus entre Tunis, Alger et Annaba dès le 12 mars

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société Nationale de Transport Interurbain a annoncé qu'en accord avec l'entreprise publique économique universitaire de transport et de services représentant la partie algérienne, deux nouvelles lignes internationales seront prochainement mises en exploitation selon les modalités suivantes.

Ligne Tunis - Alger

La première liaison est prévue pour le jeudi 12 mars 2026. Le trajet passera par Le Kef, Tajerouine, Kalaat Senan, Constantine, Sétif et Bordj Bou Arreridj.

La fréquence hebdomadaire sera de deux voyages. Deux départs sont programmés depuis la gare de Bab Alioua à Tunis les jeudi et samedi à 20h00. Deux départs sont également prévus depuis Alger les jeudi et samedi à 20h00.

Ligne Tunis - Annaba

La première liaison aura lieu le vendredi 13 mars 2026. L'itinéraire passera par Béja, Jendouba, Aïn Draham, Babouch, El Ayoun, El Kala (El Tarf), Aïn Assel et Ben M'Hidi.

La fréquence hebdomadaire sera de quatre voyages. Quatre départs sont programmés depuis la gare de Bab Saadoun à Tunis les jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 7h00. Quatre départs sont également prévus depuis Annaba les jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 7h00.

La société a également appelé les voyageurs à effectuer leurs réservations à l'avance dans les gares routières de Bab Saadoun et Bab Alioua, ou auprès de toutes ses agences commerciales, tout en rappelant la nécessité de présenter un passeport en cours de validité.

 

