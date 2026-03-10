Tunisie: 14 % des enfants entre 13 et 15 ans fument au pays, certains dès l'âge de 7 ans

La Dre Olfa Saïdi, responsable de la promotion de la santé au bureau de l'OMS en Tunisie, a déclaré ce mardi 10 mars 2026 qu'une étude réalisée en 2024 révèle que 14 % des enfants âgés de 13 à 15 ans fument des cigarettes en Tunisie.

Lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la Radio Nationale, la Dre Saïdi a précisé que plus de 35 % des enfants de cette même tranche d'âge ont déjà consommé du tabac sous toutes ses formes.

L'étude met également en lumière des chiffres alarmants sur la précocité de cette addiction : près de la moitié des enfants fumeurs, soit 47 %, ont commencé à l'âge de 12 ans, tandis que certains cas de début de tabagisme ont même été enregistrés dès l'âge de 7 ans.

Une sédentarité de plus en plus marquée

Par ailleurs, la responsable de l'OMS a souligné l'augmentation inquiétante de l'inactivité physique dans le pays, s'appuyant sur une étude menée par l'Observatoire National du Sport en 2021.

Les chiffres montrent un déclin brutal de l'exercice au sein de la population. En effet, le taux d'activité physique chez les Tunisiens est passé de 35 % en 2009 à seulement 12 % en 2021.