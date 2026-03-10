Tunisie: L'ambassade du pays à Abou Dhabi annonce des mesures pour faciliter le retour des Tunisiens via l'Arabie saoudite

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ambassade de Tunisie à Abou Dhabi a annoncé, mardi 10 mars 2026, la mise en place de nouvelles procédures visant à faciliter le retour en Tunisie des citoyens tunisiens se trouvant dans l'émirat d'Abou Dhabi et dans les régions relevant de sa circonscription consulaire, notamment Al-Aïn et Al-Dhafra.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique précise que cette mesure concerne les Tunisiens entrés aux Émirats arabes unis avec des visas touristiques ou des visas de visite familiale et souhaitant regagner la Tunisie via des vols au départ du Royaume d'Arabie saoudite.

Les personnes concernées sont invitées à adresser une demande à l'ambassade par courrier électronique à l'adresse suivante : abou@diplomatie.gov.tn.

Selon la même source, la demande doit être accompagnée d'une copie du passeport, d'une copie du visa délivré par les Émirats arabes unis ainsi que d'un document attestant de la présence actuelle dans la circonscription consulaire de l'ambassade. Il peut s'agir, pour les titulaires d'un visa touristique, d'une preuve d'hébergement dans un hôtel, ou, pour les personnes en visite familiale, d'une copie d'un contrat de location.

Les intéressés sont également invités à joindre, si possible, une copie de la réservation du billet d'avion ou les informations relatives à l'itinéraire de voyage prévu, ainsi qu'un numéro de téléphone pour un contact direct ou un numéro WhatsApp.

L'ambassade a précisé que les demandes reçues seront transmises aux autorités saoudiennes compétentes, en coordination avec la mission diplomatique tunisienne à Riyad, afin de faciliter l'obtention de visas de transit exceptionnels aux postes frontaliers terrestres entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, en vue de permettre aux citoyens concernés de poursuivre leur voyage et de rentrer en Tunisie par voie aérienne.

 

