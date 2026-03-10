Tunisie: Festival international des cerfs-volants - 17 pays attendus au pays fin mars

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

La Tunisie s'apprête à accueillir la troisième édition du Festival international des cerfs-volants « Cerfs-volants de la paix », prévue du 24 au 31 mars, avec la participation de représentants de 17 pays, selon un communiqué publié par les organisateurs.

Cet événement international est organisé par le Centre culturel et sportif des jeunes de Ben Arous, sous la supervision du ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports et de la Cité nationale sportive. Il se tient en partenariat avec le complexe de jeunesse de Nefta, l'Association tunisienne des cerfs-volants et l'Office national du tourisme tunisien.

Le festival bénéficie également de la coopération du commissariat régional de la Jeunesse et des Sports de Ben Arous, ainsi que des maisons de jeunes de Hammam Lif, Ezzahra et Khalidia, en plus de la maison de jeunes mobile de Ben Arous.

Cette nouvelle édition réunira des passionnés et des artistes du cerf-volant venus de différentes régions du monde, dans une manifestation qui combine culture, art, tourisme et promotion des valeurs de paix.

Au programme figurent notamment des spectacles artistiques et des démonstrations de cerfs-volants qui transformeront le ciel en une véritable toile colorée, porteuse de messages de paix de la Tunisie vers le monde. L'événement proposera également des ateliers interactifs et diverses activités culturelles.

Les festivités se dérouleront dans plusieurs sites du pays, offrant aux participants une immersion dans des espaces naturels et patrimoniaux remarquables. Les activités s'étendront de Ben Arous, dans la banlieue sud de Tunis, à Hammamet, avant de se poursuivre jusqu'à la ville de Tozeur, dans le sud tunisien.


