Tunisie: Ligue des champions - L'Espérance ouvre partiellement ses entraînements avant d'affronter Al Ahly

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Dans le cadre de ses préparatifs pour la confrontation attendue face à Al Ahly SC en CAF Champions League, l'Espérance Sportive de Tunis a annoncé l'organisation de séances d'entraînement partiellement ouvertes à ses supporters au cours de cette semaine.

Dans un communiqué publié par le club, il est précisé que les séances d'entraînement prévues mercredi et vendredi seront ouvertes au public à partir de 22h00, permettant aux supporters d'assister aux préparatifs de l'équipe et de lui apporter leur soutien avant ce rendez-vous continental important.

En revanche, les autres séances d'entraînement programmées durant la semaine se dérouleront à huis clos, afin d'assurer les meilleures conditions de concentration et de préparation pour les joueurs.

L'Espérance doit affronter Al Ahly dimanche dans le cadre de la Ligue des champions d'Afrique, dans un match qui s'annonce décisif pour les deux équipes.

