Sénégal: Pastef crée une Commission nationale de placement des cartes de membres

Les Patriotes, Ousmane Sonko, a signé une décision portant création d'une Commission nationale de placement des cartes (Cnpc) chargée de piloter les opérations de vente et de distribution des cartes de membres du parti, au Sénégal et dans la diaspora.

La décision n°01/PASTEF/PR/2026, datée du 8 mars à Dakar, s'appuie notamment sur les statuts et le règlement intérieur de la formation politique ainsi que sur une délibération du Bureau politique national tenue le 2 mars 2026.

Missions et organisation de la Cnpc.

Selon le texte, la Commission aura pour mission de piloter, organiser et superviser les opérations de placement et de vente des cartes de membres, d'en définir le schéma opérationnel et d'établir le calendrier des opérations sur le territoire national et dans les sections de la diaspora. La commission sera également chargée de conduire les opérations d'installation et de renouvellement des structures de base du parti à l'issue de la phase de vente des cartes.

La Cnpc sera présidée par le vice-président chargé des structures et de la coordination du Conseil national, tandis que le secrétaire général du parti en assurera la vice-présidence. Elle comprend aussi plusieurs responsables nationaux, notamment ceux en charge de la massification et de la vie militante, de la diaspora, des technologies de l'information et des statistiques, des finances, de l'organisation et de la logistique, de la communication et des opérations électorales. Trois membres supplémentaires seront désignés par le président du parti.

Modalités d'adhésion et répartition des recettes

La décision prévoit que tout citoyen sénégalais âgé d'au moins 18 ans, adhérant aux statuts et au règlement intérieur du parti, peut acquérir une carte de membre, sous réserve de validation par la Cnpc. Les cartes, physiques ou digitales, auront une durée de validité de cinq ans. Le prix est fixé à 1.000 francs CFA au Sénégal et en Afrique, 20 euros en Europe et 20 dollars américains en Amérique, en Océanie et en Asie.

Les recettes issues de la vente des cartes seront réparties entre les différentes structures du parti. Au Sénégal, 60 % reviendront au Trésorier national, 10 % aux coordinations départementales et 30 % aux sections communales. Dans la diaspora, la répartition prévoit 60 % pour le Trésorier national, 5 % pour les coordinations de circonscription législative et 35 % pour les sections pays.