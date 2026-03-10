Sénégal: Le ministère de la Santé reçoit des équipements d'une valeur de 400 millions FCFA

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné, lundi 9 mars 2026, un important don de matériel médical estimé à 400 millions de francs CFA. Offerts par l'ONG Al Attaa en partenariat avec Baitulmaal, ces équipements visent à renforcer l'offre de soins dans les structures sanitaires du pays.

La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, qui a salué ce geste de solidarité. Selon lui, cette contribution constitue une étape importante dans les efforts de renforcement du système de santé.

D'une valeur estimée à 400 millions de francs CFA, le don est composé de deux conteneurs de matériel médical. Les équipements sont principalement destinés aux services de chirurgie, de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique, notamment pour les interventions telles que les césariennes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a précisé que ces équipements seront répartis de manière équitable et ciblée. Ils seront ainsi mis à la disposition des établissements de santé disposant de blocs opératoires, en fonction des besoins prioritaires identifiés. À travers cette dotation, les autorités sanitaires entendent améliorer la qualité de la prise en charge des patients tout en renforçant les capacités de travail du personnel soignant dans les différentes structures bénéficiaires.