Sénégal: Quinze personnes déférées après une opération de la DIC à Nord Foire

10 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Une opération menée par la Division des Investigations Criminelles (DIC) a conduit au démantèlementd'un réseau criminel opérant entre Dakar et Kaolack. Quinze individus ont été déférés au parquet, lundi 9 mars 2026, pour plusieurs chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs, proxénétisme, escroquerie et chantage à caractère sexuel.

L'intervention des enquêteurs s'est déroulée le 6 mars dernier dans le quartier de Nord Foire. Sur place, les policiers ont surpris quatorze jeunes individus dans un appartement meublé. Les premières investigations, appuyées par l'exploitation de leurs téléphones portables, ont permis d'établir que onze d'entre eux seraient impliqués dans un réseau organisé. Selon les éléments de l'enquête, les activités de ce groupe s'étendraient au-delà de la capitale, avec des ramifications signalées jusqu'à Kaolack.

Un système de chantage via WhatsApp

Les investigations ont également révélé l'existence d'un système de chantage structuré. D'après les enquêteurs, un des mis en cause administrait deux comptes sur l'application WhatsApp, regroupant près de 500 membres.

Le mode opératoire consistait à filmer, à leur insu, des personnes lors de relations intimes, avant d'exiger des sommes d'argent sous la menace de diffuser les images compromettantes.Dans le cadre de la procédure, des examens médicaux ont été effectués. Ils ont révélé la séropositivité de cinq membres du groupe. Cette situation soulève la question d'une éventuelle transmission volontaire du VIH dans le cadre des activités reprochées aux suspects. À l'issue de leur garde à vue, les quinze personnes interpellées ont été mises à la disposition de la justice, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur du réseau et identifier d'éventuelles autres victimes.

