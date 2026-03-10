Sénégal: Nécrologie - Décès de l'ancien international sénégalais Lamine Mboup

L'ancien international sénégalais Mamadou Lamine Mboup, plus connu sous le nom de Lamine Mboup, est décédé dans la nuit du lundi au mardi 10 mars. Féru de ballon rond, il avait fait ses preuves à la Jeanne d'Arc de Dakar (JA) en tant qu'attaquant. Il a également été entraîneur des espoirs de ce club mythique.

« J'ai aimé le football depuis le bas âge. La JA se regroupait chez nous de 1968 à 1984 par l'entremise de mon père, feu Mamadou Issa Mboup (Gutemberg), l'un des hommes forts du football sénégalais, dirigeant de l'équipe et président de la section football. C'est après que je suis parti en France, au Portugal, en Égypte, au Maroc, en Belgique, en Iran et au Liban, où j'ai fini ma carrière », confiait-il lors d'une interview accordée à la plateforme Tout sur la Ligue Sénégalaise en 2020.

Après avoir raccroché les crampons, le passionné n'en demeurait pas moins attaché à ce sport. Il livrait très souvent ses analyses sur le football national dans différents médias où son expertise était reconnue de tous. L'ex-international sénégalais a aussi été sélectionneur de l'équipe féminine de futsal. Il a su mettre à profit son vécu de joueur et son expertise tactique pour bâtir une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures sélections du continent.

« Un éminent ! Un gentil ! Un généreux qui se préoccupait du devenir de ses neveux et fils. Lamine Mboup, c'est lui qui a lancé l'idée de syndiquer les joueurs professionnels sénégalais pour la défense de leurs intérêts. Je me rappelle de ses entraînements à l'École normale de Dakar pour former des footballeurs et leur faire passer le cap du professionnalisme. Il y a de cela plus de 20 ans », se souvient le journaliste sportif Bamba Kassé sur sa page Facebook.

« Il a œuvré pour la reconnaissance des footballeurs comme des travailleurs devant bénéficier de contrats en bonne et due forme. Il laisse l'image d'un homme attaché au développement du football national et à la dignité des joueurs », a rencheri Guissé Pene consultant culturel sur le même réseau social. La levée du corps est prévue ce mardi à 14 heures à l'Hôpital Idrissa Pouye. Une grosse perte pour la grande famille du sport sénégalais.