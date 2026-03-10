Afrique: Le concours 'Africa's Business Heroes' s'ouvre avec une cagnotte de 1,5 million de dollars

Les candidatures sont ouvertes pour la huitième édition du concours "Africa's Business Heroes ", qui attribue un total de 1,5 million de dollars de subventions à des entrepreneurs africains.

Le programme est soutenu par la Fondation Jack Ma et Alibaba Philanthropy et vise à reconnaître les entrepreneurs qui construisent des entreprises à travers le continent.

Chaque année depuis 2019, le concours sélectionne 10 finalistes qui se partagent 1,5 million de dollars de subventions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le grand gagnant reçoit 300 000 dollars. Le premier finaliste reçoit 250 000 dollars et le deuxième finaliste 150 000 dollars.

Les autres finalistes reçoivent chacun 100 000 dollars. Les finalistes reçoivent également 100 000 dollars supplémentaires pour une formation en immersion dans le monde.

Outre le financement, le programme offre un mentorat, une formation et l'accès à des réseaux d'investisseurs et d'entreprises.

Le concours vise à soutenir les entrepreneurs en leur fournissant des capitaux et une exposition pour les aider à développer leurs entreprises.

Le gagnant de l'édition 2025 était NovFeed.

Les entrepreneurs de toute l'Afrique peuvent poser leur candidature pour obtenir des subventions et participer aux activités de mentorat et de formation du programme.

Points clés à retenir

Les concours d'entrepreneuriat sont devenus une source importante de financement précoce pour les jeunes entreprises africaines, en particulier sur les marchés où le capital-risque reste limité. Les programmes de subvention tels que Africa's Business Heroes fournissent des capitaux non dilutifs que les fondateurs peuvent utiliser pour étendre leurs activités, développer des produits ou pénétrer de nouveaux marchés sans renoncer à leurs capitaux propres.

Au-delà du financement, ces concours offrent souvent un mentorat, une exposition aux investisseurs et des réseaux mondiaux qui aident les startups à accéder à des financements supplémentaires. Au cours de la dernière décennie, l'écosystème africain des startups s'est développé à mesure que la technologie numérique abaissait les obstacles au lancement d'entreprises dans des secteurs tels que la fintech, la logistique, les technologies de la santé et l'agriculture.

Toutefois, l'accès au capital reste inégal sur le continent, les financements étant concentrés dans un petit nombre de pays et de secteurs. Les programmes qui soutiennent les entrepreneurs dans différentes régions et industries visent à élargir la participation à l'économie des startups et à renforcer le pipeline d'entreprises capables de se développer sur les marchés africains.