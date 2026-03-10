Afrique: L'agriculture africaine dans le viseur du nouveau plan quinquennal chinois

10 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Clea Broadhurst

La Chine prépare son quinzième plan quinquennal pour la période 2026-2030, avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire et l'agriculture de haute technologie. Ces priorités pourraient aussi renforcer la coopération agricole avec l'Afrique, où Pékin multiplie déjà les projets et les partenariats. Mais sur le terrain, qu'est-ce que cela pourrait changer pour les agriculteurs africains ?

Drones pour surveiller les cultures, capteurs dans les sols, nouvelles variétés de semences, plateformes logistiques capables de transporter des fruits frais sur des milliers de kilomètres... L'agriculture que la Chine veut développer dans son prochain plan quinquennal est de plus en plus technologique.

Objectif pour Pékin : produire davantage avec moins de terres et d'eau, tout en sécurisant ses approvisionnements alimentaires dans un monde marqué par les tensions géopolitiques et le changement climatique.

Plus de coopération

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette stratégie concerne aussi l'Afrique. Depuis une vingtaine d'années, la Chine y finance des centres de démonstration agricole, où sont testées des techniques comme le riz hybride, l'irrigation intelligente ou la mécanisation des cultures. Le nouveau plan veut renforcer cette coopération, avec des formations, des équipements agricoles ou encore des outils numériques pour mieux gérer les récoltes.

Autre enjeu : l'accès au marché chinois. Pékin promet d'ouvrir davantage ses importations à certains produits africains, comme le sésame, les avocats ou les noix de cajou. Dans un contexte de demande alimentaire mondiale en hausse, ces partenariats pourraient offrir aux producteurs africains de nouvelles perspectives, à condition de transformer ces coopérations technologiques en véritables opportunités économiques.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.