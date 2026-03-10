Ile Maurice: Volley-ball - Deux duels intéressants prévus ce soir

Le championnat de division 2A proposera deux duels intéressants ce soir au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. En effet, à 18h30, se joueront les matches Club Sporitf de Mahébourg vs Cité Richelieu Saint-Antoine SC et Camp Ithier SC vs Association sportive de Vacoas-Phoenix (ASVP). Ils seront suivis de la joute entre les mal-classés Union sportive de La Flora et Union de Curepipe 1979 VBC à 19h30.

Le CS Mahébourg se doit de réagir ce soir après sa surprenante défaite devant l'Union sportive de Petite Julie la semaine dernière au tie-break (20-25, 25-16, 25-23, 22-25 et 12-15) sachant que cette dernière est sixième au classement sur sept équipes. Face à Cité Richelieu, la tache des protégés de Patrick Athion ne s'annonce guère aisée son adversaire étant invaincu en trois sorties (8 points).

De son coté, l'ASVP qui est leader avec trois succès en trois sets en autant de sorties - le dernier face à l'Union de Curepipe la semaine dernière, 25-21, 25-19 et 25-18 - devra se méfier de Camp Ithier SC qui a aussi remporté ses trois premiers matches mais qui compte 8 points. L'équipe de l'est avait disposé de l'US La Flora mardi dernier, en quatre manches, 25-22, 24-26, 25-22 et 25-19. Le suspens demeure dans ce championnat de division 2A mais la journée d'aujourd'hui pourrait bien rebattre les cartes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme

(Aujourd'hui au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

18h30 : CS Mahébourg vs Cité Richelieu Saint-Antoine SC

18h30 : Camp Ithier SC vs AS Vacoas-Phoenix

19h30 : US La Flora vs Union de Curepipe 1979 VBC