Ile Maurice: Intervention de la BoM pour freiner l'appréciation du dollar

La Banque de Maurice (BoM) est intervenue sur le marché des changes, hier, en vendant 20 millions de dollars américains au taux de Rs 46,15 le billet vert, dans le but de contenir son appréciation face à la roupie mauricienne. Cette intervention se produit dans un contexte de tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient, déclenchées le 28 février et qui ont alimenté une hausse du dollar sur les marchés internationaux.

Dans ce climat d'incertitude, la devise américaine s'est appréciée d'environ 3,4 % face à la roupie mauricienne depuis une semaine. Coté à Rs 46,14 le 27 février, soit la veille des conflits, le billet vert s'échangeait autour de Rs 47,80 vendredi dernier et hier à Rs 46,83. En injectant des dollars sur le marché local, la BoM cherche à atténuer la pression à la hausse sur le taux de change et à limiter les effets inflationnistes d'un renchérissement de la devise américaine.

La Banque centrale, dont le mandat inclut la stabilité des prix et le contrôle de l'inflation, utilise ainsi le levier monétaire pour amortir l'impact d'un dollar fort sur l'économie mauricienne. En effet, une appréciation marquée du billet vert tend à faire grimper le coût des importations, notamment les produits alimentaires, les matières premières et les produits énergétiques, ce qui peut se répercuter rapidement sur les prix à la consommation. À travers cette opération, l'institution monétaire cherche donc à stabiliser le marché des changes et à contenir les pressions inflationnistes susceptibles d'affecter le pouvoir d'achat des ménages.