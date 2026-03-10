Ile Maurice: Un homme de 39 ans retrouvé mort dans une maison

10 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Macabre découverte dans une maison à Mahébourg où le corps sans vie d'un homme de 39 ans a été retrouvé ce mardi. La police a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances exactes de ce décès jugé suspect. Selon les premières informations recueillies par les enquêteurs, des policiers accompagnés d'éléments de la Criminal Investigation Division (CID) se sont rendus sur les lieux après avoir été alertés. En arrivant sur place, ils ont découvert le corps d'un homme gisant sur le dos à l'intérieur de la maison. Sa tête était appuyée contre un placard en bois.

Les policiers ont constaté que l'homme ne réagissait pas et ne respirait plus. Son corps était également froid au moment de la découverte, laissant penser que la mort remontait à un certain temps. Les premiers constats effectués sur place ont également révélé que la scène semblait perturbée. Des traces de sang auraient été retrouvées sur les lieux. Un téléphone portable ainsi que d'autres effets personnels ont été découverts éparpillés sur le sol.

Grâce à une carte d'identité retrouvée sur place, la victime a pu être identifiée. Face à cette situation, les policiers ont immédiatement sécurisé les lieux afin de préserver les indices. Le périmètre a été bouclé pendant que les premières investigations étaient enclenchées.

Le propriétaire de la maison, présent au moment de l'intervention policière, a été conduit au poste de police pour les besoins de l'enquête. Les enquêteurs cherchent notamment à établir les circonstances exactes dans lesquelles la victime s'est retrouvée sur les lieux.

Une autopsie devrait être pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès.

L'enquête se poursuit.

