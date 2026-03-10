Ile Maurice: Un monde en déclin

ou la lente érosion de nos repères. Il est des époques où l'on sent que quelque chose se défait. Que les fils qui reliaient les individus, les familles, les nations se rompent un à un, dans un fracas silencieux que seules perçoivent les générations ayant connu « l'avant ». Je fais partie de ces enfants de la génération X, élevés dans un monde imparfait, certes, mais doté de repères clairs : le respect des aînés, la force de l'amitié, la solidité du noyau familial, une moralité précieuse et une notion du devoir presque instinctive.

Aujourd'hui, ce monde semble s'effriter, aspiré par une modernité qui privilégie l'instantané sur la profondeur, l'individu sur le collectif, le matériel sur l'essentiel. Ce déclin, longtemps perçu comme moral ou culturel, trouve désormais un écho assourdissant dans l'état d'âme du monde d'aujourd'hui-- un monde que l'on dit, chiffres à l'appui, plus instable qu'il ne l'a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un nombre record de conflits actifs et une planète fracturée en zones de tensions permanentes. Selon les données de 2026, on compte 13 guerres actives et 19 zones de tensions majeures, ainsi que plus de 100 millions de personnes déplacées.

Il n'est donc pas surprenant que le malaise intime de nos sociétés rejoigne désormais la géopolitique globale. Les valeurs qui cimentaient nos communautés se fissurent au même rythme que les alliances internationales.

Le monde bascule : guerres, chaos et fragmentation

Le Moyen-Orient, une nouvelle fois, est le théâtre d'une explosion régionale d'une ampleur inédite. L'affrontement entre les États-Unis, Israël, l'Iran et leurs alliés respectifs étend ses ramifications jusqu'au porte de l'Europe.

À l'est, la guerre Russie-Ukraine entre dans une quatrième année sans perspective claire de résolution. L'Europe endure, au-delà de la crise humanitaire, une pression énergétique et géopolitique constante, tandis que la guerre hybride, cyberattaques comprises, étend son influence sur les sociétés civiles.

Et que dire de l'Afrique, où le Soudan, la RDC, le Sahel et de nombreuses régions sombrent dans des conflits internes meurtriers, dans l'indifférence glacée d'une communauté internationale paralysée ?

Partout, les lignes bougent. Partout, l'instabilité devient la norme. Le Global Risks Report 2026 place d'ailleurs la confrontation géopolitique et la fragmentation sociétale parmi les plus grands dangers de notre temps.

À l'échelle des nations comme des individus, on se replie, on se protège, on se méfie. On cesse d'avoir foi en des valeurs communes.

Notre petit pays, l'île Maurice, n'est pas un simple spectateur dans ce tableau géopolitique sombre. Au coeur des tensions qui secouent le monde, nous nous retrouvons en première ligne dans notre combat pour la rétrocession de l'archipel des Chagos et dans la conclusion tant attendue de l'accord avec le Royaume-Uni.

Perte des valeurs : une crise intérieure qui reflète la crise extérieure

Certes, chaque génération se plaint de la suivante. Mais cette fois-ci, le sentiment de déclin ne repose pas uniquement sur la nostalgie : il est alimenté par un contexte mondial où les repères se dissolvent réellement.

Lorsque l'on a grandi dans une ère où la famille représentait un refuge, où les liens sociaux avaient du poids, où l'on respectait l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède, il est difficile d'accepter la société hyper-individualiste d'aujourd'hui. Une société où la valeur humaine s'estompe derrière la logique de performance, d'apparence, d'utilité ou de classe sociale.

Le monde se fragmente politiquement, et nous nous fragmentons intérieurement.

Conclusion : il faut le dire, pour ne pas oublier

Il s'avère nécessaire de rappeler que les valeurs humaines ne disparaissent que lorsqu'on cesse de les défendre.

Face aux guerres qui s'allument partout, face aux fractures sociales qui s'élargissent, face à une modernité qui érode nos liens, il devient vital de redonner du sens à la relation humaine, de recréer du lien, de rétablir la transmission.

Un monde en déclin ? Peut-être.

Mais un monde en quête de sens ? Assurément.