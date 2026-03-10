Ile Maurice: Le silence rompu

En politique, les silences sont rarement innocents. Ils sont des pauses avant l'orage. Et, depuis le week-end dernier, l'orage gronde à nouveau. Pendant des semaines, Paul Bérenger avait choisi le registre du clairobscur. Des mises en garde sans rupture, des critiques sans déclaration de guerre. «Mo pe manz mo kou», disait-il encore samedi. Mais dimanche, à Côte-d'Or, le ton a changé. La scène est presque symbolique : face à un agent de sécurité du Premier ministre, le leader du MMM lâche, agacé : «Avans twa, pa fer mwa amerde-la.»

Ce n'est pas l'incident qui compte. C'est le climat. Le silence est rompu. Et Bérenger annonce déjà la suite : les feux d'artifice viendront après la fête de l'Indépendance et les 58 coups de canon.

Car derrière les éclats verbaux se cache une colère plus profonde. Une colère politique. Depuis plusieurs mois, le leader mauve a le sentiment de ronger son frein dans un gouvernement dont il ne maîtrise ni l'agenda ni les leviers. La dernière bataille autour du ministère des Finances n'a jamais été un simple débat administratif. Elle symbolise une frustration plus large chez Bérenger : gouverner sans pouvoir réellement influer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Navin Ramgoolam, lui, n'a jamais caché sa conception du pouvoir. Centralisée. Jalouse de ses prérogatives. Le Premier ministre distribue les rôles, mais il garde la partition. Dans cette architecture, Bérenger occupe une position paradoxale : co-pilote de la victoire du 60-0, mais acteur périphérique dans l'exercice quotidien du pouvoir et la conduite des affaires.

Ses proches le disent sans détour : l'octogénaire n'en peut plus. L'affaire qui oppose désormais Bérenger au ministre du Tourisme, Richard Duval, en est la manifestation la plus visible. Le leader du MMM a tiré à boulets rouges contre la gestion de ce ministère. La réponse de Duval n'a pas tardé : «Si enn dimounn inn fer bitor avek bann anplwaye... pa pou kapav gard li. Pena enn anplwaye, ena plizier.» Et puis la provocation : «Mo bien amerde!», comme pour narguer le leader du MMM.

Le ministre Duval parle de discipline administrative. Bérenger parle de dérive politique. Derrière l'affaire Arunasalom et les basses manoeuvres au sein de la Tourism Authority, chacun voit la main de réseaux d'influence, de lobbying et de décisions prises en l'absence du titulaire du portefeuille. Les mots sont durs. Les soupçons encore plus.

Mais le vrai sujet dépasse largement un organisme parapublic. C'est l'équilibre de l'alliance gouvernementale qui se fissure. Depuis le début de l'année, les signes s'accumulent. Absences symboliques. Conférences de presse tendues. Messages envoyés par procuration. Désormais, les tensions sortent des coulisses.

Le scénario commence à ressembler à une mécanique connue de la politique locale : une alliance triomphante aux urnes qui découvre que la victoire écrasante ne résout rien. Elle concentre au contraire toutes les rivalités au sommet.

Le paradoxe du 60-0 est là. Sans opposition parlementaire réelle, les conflits ne disparaissent pas. Ils migrent à l'intérieur même du pouvoir.

Aujourd'hui, deux logiques se font face. Ramgoolam gouverne comme un chef d'exécutif convaincu que l'efficacité passe par la centralisation. Bérenger, lui, agit comme un partenaire qui estime que l'alliance devait être un partage réel de l'influence politique.

Quand ces deux visions se rencontrent, le frottement devient inévitable. La question n'est plus de savoir s'il existe des tensions. Elles sont désormais publiques. La vraie question est ailleurs : jusqu'où peut-on colmater les brèches ?

Car pendant que les rivalités claniques occupent l'espace politique, le pays avance au ralenti.

L'économie mauricienne se retrouve dans une situation paradoxale : dépendante comme jamais des importations, mais sans stratégie industrielle claire pour réduire cette dépendance. La facture pétrolière pèse lourdement sur la balance commerciale. Les produits que nous consommons viennent majoritairement de l'extérieur. Les piliers historiques - sucre, textile, tourisme - ne suffisent plus à porter la croissance.

Maurice se retrouve face à une question existentielle : comment réinventer son modèle économique dans un monde énergétique et commercial en pleine mutation ?

C'est là que le contraste devient saisissant. Le pays aurait dû regarder dans la même direction : relancer l'industrie, investir dans l'énergie, développer de nouveaux piliers économiques, réduire notre vulnérabilité aux importations.

Au lieu de cela, l'attention nationale se retrouve capturée par des batailles d'influence au sommet de l'État. L'histoire politique est pourtant claire. Les alliances ne meurent pas toujours d'un désaccord majeur. Elles se fissurent lentement, à force de frustrations accumulées, de signaux ignorés et de rivalités personnelles.

Pour l'instant, personne n'a intérêt à provoquer la rupture. Ni Ramgoolam, qui doit préserver la stabilité d'un mandat déjà sous pression économique. Ni Bérenger, qui sait que quitter le pouvoir trop tôt pourrait signifier disparaître de la scène... pour céder la place à sa dauphine.

En attendant, les signes annonciateurs du divorce sont là. Et en politique, lorsqu'un silence se transforme en menace publique, c'est rarement le début d'un apaisement.