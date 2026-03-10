Ile Maurice: Un petit coeur qui se bat pour vivre

À seulement quatre mois, Ezekiel Aaron Cleo mène déjà un combat que peu d'adultes pourraient imaginer. Fragile et si petit dans les bras de ses parents, il lutte chaque jour pour vivre.

Sa naissance aurait dû être un moment de joie et de célébration pour sa famille. Mais dès les premières minutes, la situation prend une tournure inquiétante. Une césarienne de dernière minute est pratiquée et le nouveau-né est immédiatement transféré en NICU, l'unité de soins intensifs néonatals, en raison de complications. Très vite, les médecins annoncent aux parents qu'Ezekiel souffre d'un grave problème cardiaque.

Les semaines qui suivent sont particulièrement éprouvantes pour la famille. Entre la nurserie et l'unité de soins intensifs néonatals, les parents ne peuvent qu'observer leur bébé à travers une vitre, incapables de le prendre dans leurs bras. « Nous pouvions seulement le voir à travers la fenêtre. Chaque jour était un mélange de peur et d'espoir », confient-ils.

Par la suite, le nourrisson est transféré au Cardiac Centre de l'hôpital du Nord afin de subir des examens plus approfondis. Le diagnostic est lourd : Ezekiel souffre d'un défaut du canal atrioventriculaire associé à la trisomie 21. Cette malformation empêche son coeur de fonctionner normalement et rend les gestes les plus simples particulièrement difficiles.

Boire son lait, respirer ou simplement grandir demande au petit garçon un effort considérable. Sa croissance s'en trouve affectée. À la naissance, Ezekiel pesait 2,7 kilogrammes. Aujourd'hui, à quatre mois, son poids n'est que de 3,2 kilogrammes.

Pour ses parents, le quotidien est devenu une source constante d'inquiétude. Nourrir leur bébé, lui donner son bain ou simplement le porter demande une attention de chaque instant. « Nous l'aimons plus que tout, mais nous vivons dans la crainte chaque seconde », expliquent-ils.

Aujourd'hui, la situation d'Ezekiel Aaron Cleo est critique. Le nourrisson doit subir une chirurgie cardiaque urgente en Inde dans les deux prochaines semaines. Sans cette intervention, sa vie est gravement menacée. Ce déplacement à l'étranger et l'opération représentent la seule possibilité pour lui de respirer normalement, de s'alimenter correctement et de grandir comme tout enfant le mérite. Afin de soutenir la famille dans cette épreuve, l'OMCA Foundation accompagne les parents d'Ezekiel et lance un appel à la solidarité. Le coût total du traitement, incluant le voyage et l'intervention chirurgicale en Inde, est estimé à Rs 930 800.

Les personnes souhaitant apporter leur soutien peuvent effectuer un don sur le compte officiel de l'OMCA Foundation. Le compte MCB porte le numéro 000450 149935, avec l'IBAN MU62MCBL0944000450149935000MUR. La référence à indiquer est « Aaron », un dossier également éligible aux contributions d'intérêt.

Les médecins insistent sur l'urgence de la situation, soulignant que tout retard dans la prise en charge pourrait mettre la vie du nourrisson en danger. Chaque contribution peut ainsi offrir à Ezekiel une chance réelle de recevoir le traitement dont il a besoin et de pouvoir grandir normalement.

Aujourd'hui, la famille garde espoir que la solidarité du public permettra de sauver ce petit coeur qui se bat déjà avec courage depuis sa naissance.