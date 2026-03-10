Ile Maurice: La Haute Cour britannique rejette un recours contre l'accord Royaume-Uni-Maurice

La Haute Cour de Londres a refusé, ce mardi, d'accorder l'autorisation d'engager une procédure judiciaire contre le Foreign Office britannique concernant l'accord conclu entre le Royaume-Uni et Maurice sur l'archipel des Chagos.

Trois plaignants, dont Bertrice Pompe, une ressortissante britannique née à Diego Garcia, contestaient cet accord. Ils soutenaient notamment que le gouvernement britannique n'avait pas consulté les Chagossiens avant de conclure cet arrangement avec Maurice. Bertrice Pompe avait déjà tenté, en mai dernier, de bloquer cet accord devant les tribunaux, sans succès.

Dans sa décision écrite, la juge Mary Stacey a reconnu « l'histoire longue et honteuse du traitement infligé aux habitants des îles Chagos » dans les années 1960 et 1970, période durant laquelle les Chagossiens ont été expulsés de l'archipel pour permettre l'installation d'installations militaires. Toutefois, la magistrate a estimé que la contestation présentée constituait essentiellement une répétition d'arguments déjà examinés et rejetés par les tribunaux anglais dans des affaires précédentes concernant les Chagos.

La Haute Cour a ainsi refusé d'accorder la permission de poursuivre la procédure judiciaire contre le Foreign Office.