Ile Maurice: Avenue Pigeot - Des nids-de-poule aux rats

10 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

L'Avenue Pigeot, à Plaisance, Rose-Hill, n'est plus une route. «C'est un piège», disent des habitants. Les drains sont cassés et criblés de trous béants. En conséquence, les rats s'infiltrent la nuit jusque dans les cours des maisons, exposant les habitants à des maladies dangereuses comme la leptospirose, qui a déjà fait dix malades et trois décès depuis janvier.

Chaque matin, automobilistes et piétons allant en direction de Camp-Levieux, slaloment entre nidsde-poule et chaussée déformée, marquée par les fortes pluies et des réparations qui n'ont jamais tenu. Deux photos, prises les 2 mars 2024 et 2 mars 2026, montrent que la situation reste inchangée : la route est toujours criblée de trous et les drains cassés rendent le passage dangereux, surtout quand il pleut.

Contactée, la maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, Gabriella Batour, assure suivre le dossier: «Les drains seront réparés prochainement. Cependant, entre autobus, camions et véhicules lourds qui continuent d'écraser l'asphalte fragile, l'efficacité de ces réparations ponctuelles reste limitée.» Quant à un bitumage complet ou un aménagement durable, rien n'est encore prévu: pour l'instant, la mairie explique qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires. Ainsi, les habitants continuent de marcher sur le fil, guettant la pluie, les rats et le prochain nid-de-poule.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.