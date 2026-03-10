Sénégal: L'Amicale des Femmes de l'ARTP inaugure un Daara à Touba Khayra

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée cette année sous le thème « Droits, justice et actions pour toutes les femmes et les filles », l'Amicale des Femmes de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (AFARTP) a posé un acte fort de solidarité. L'organisation a procédé, dimanche 8 mars, à l'inauguration d'un Daara à Touba Khayra, dans la ville sainte de Touba.

Fidèles à une tradition désormais bien établie, les membres de l'AFARTP ont choisi de marquer cette journée par une action sociale au profit de l'éducation. Elles ont ainsi inauguré le Daara Khidmatoul Khadim, un espace dédié à l'enseignement religieux et à la formation des enfants.

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs autorités religieuses et locales. Parmi elles figuraient l'envoyé spécial du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Gossas Ibn Serigne Cheikh Mbacké Astou Fall, Serigne Issakha Mbacké Ibn Serigne Moustapha Bassirou, des représentants du maire de Touba ainsi que le chef du village de Touba Khayra, Serigne Mbacké Ibn Serigne Modou Bousso Dieng.

Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions récemment menées par l'Amicale. En début d'année, l'AFARTP avait notamment équipé un centre de formation professionnelle en matériel informatique dans la région de Kédougou. Dans la commune de Fatick, elle avait également distribué 70 tablettes numériques aux meilleures élèves des classes de CE2 et CM1 des écoles élémentaires.