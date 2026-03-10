Sénégal: Monaco - Lamine Camara dans le viseur d'un top club anglais ?

10 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Lamine Camara est en pleine bourre avec Monaco. Le milieu de terrain enchaine les bonnes performances et attire même la convoitise de grands clubs européens.

Lamine Camara éblouit la Principauté. Auteur de 3 passes décisives et de prestations de haute volée, le champion d'Afrique pourrait ne pas s'éterniser dans le Rocher. Selon CaughtOffside, le joueur de 22 ans est suivi de près par Liverpool. Les Reds souhaite se renforcer cet été et gardent un œil sur le footballeur formé à Génération Foot.

Capable d'apporter technique, dynamisme et intensité, Lamine Camara aurait ainsi l'opportunité d'évoluer dans une équipe conçue pour batailler pour le titre dans chaque compétition. Notons que le Sénégalais est sous contrat à Monaco jusqu'en juin 2029.

