Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Kindamba rassure le candidat Denis Sassou N'Guesso

Les forces vives de Kindamba, dans le département du Pool, ont réaffirmé le 8 mars, au cours d'un meeting à la place Mbiemo, en présence d'Isidore Mvouba, directeur local de campagne du président-candidat Denis Sassou N'Guesso, leur soutien à ce dernier à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars.

Les jeunes, les femmes ainsi que les sages de Kindamba ont pris, en effet, l'engagement d'accélérer la marche vers le développement avec le candidat-président Denis Sassou N'Guesso en luttant contre le taux d'abstention le 15 mars prochain.

« Nous sommes ainsi interpellés à prendre la mesure de l'événement afin de jouer pleinement notre rôle. Fort de ce qui précède, la jeunesse de Kindamba est mobilisée, debout, rangée derrière un seul homme pour un vote massif afin d'éviter le taux élevé d'abstention », ont promis les jeunes par la voix de leur représentant.

À la tribune, les forces vives de Kindamba, ont garanti l'unisson le coup KO technique sans le second tour. « Les femmes de Kindamba remercient sincèrement le président de la République, son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, pour l'assistance humanitaire à la population du Pool et du Djoué-Léfini. Nous avons bien écouté le message du candidat président à Kinkala et sommes satisfaites des projets réalisés comme l'électrification des districts de Louingui, Boko et ce qui se réalise comme le lycée moderne, la reprise des travaux de construction de la route Ngambari-Mindouli, malgré le cycle construction, destruction et reconstruction », ont-elles rassuré.

Directeur local de campagne du candidat de la Majorité présidentielle à Kindamba et son conseiller spécial, Isidore Mvouba a foulé le sol le sa circonscription électorale dans une ambiance de démonstration de force. En homme de terrain, le président de l'Assemblée nationale et député de la circonscription électorale unique de Kindamba a montré toutes ses forces pour convaincre l'électorat.

Face à une foule en liesse, et après avoir écouté les jeunes, les femmes ainsi que les sages de la localité, Isidore Mvouba s'est dit rassuré. Il a déclaré qu'il n'a plus besoin de battre campagne car dans un passé récent, les forces vives avaient publié une déclaration dans laquelle elles avaient appelé Denis Sassou N'Guesso à faire acte de candidature.

Ainsi, pour le président de l'Assemblée nationale, le véritable adversaire du président sortant est le taux de participation des électeurs. « Tata Sassou dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. On n'a pas un adversaire de taille, mais on a un adversaire très, très pernicieux : l'abstention », a indiqué le député de Kindamba, précisant que pour voter, il faut une carte d'électeur, une carte nationale d'identité et avoir son nom sur la liste électorale.

Après avoir donné des consignes de vote dans la communauté urbaine de Kindamba, le président de l'Assemblée nationale a mis le cap dans les villages du district pour intensifier sa présence sur le terrain. Le conseiller spécial du candidat Denis Sassou N'Guesso multiplie la campagne de proximité, notamment dans les villages Ngamanzambala, Bangoumpouété, Mpassa, Kilébémoussia, Matensama et Inkala Matiba.

L'objectif est double : convaincre les habitants de la nécessité de voter dès le premier tour pour leur candidat, tout en luttant activement contre le taux d'abstention dans la localité.