Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Mabio Mavoungou-Zinga dévoile son projet « Cap pour demain »

10 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

A mi-parcours de sa campagne électorale dans l'arrière-pays, le président du parti Alliance et candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, Mabio Mavoungou-Zinga, a présenté lors d'un meeting, le 8 mars à Brazzaville, les sept piliers de son projet de société « Cap pour demain »

« Si j'ai accepté de faire acte de candidature à cette élection présidentielle, ce n'est pas par ambition personnelle. C'est par devoir envers la nation, la jeunesse et l'avenir du Congo », a déclaré Mabio Mavoungou-Zinga, sur l'intérêt de sa candidature.

Pour le président de l'Alliance, le citoyen congolais ne demande plus seulement le changement mais aussi de la dignité. « Le Congo ne demande plus les promesses mais exige un projet », d'où le sien estampillé transformation nationale.

Le candidat Mabio Mavoungou-Zinga place dans son programme la gouvernance au sommet des priorités. Il veut rompre, selon lui, avec les pratiques du passé en organisant l'indépendance de la justice et la création d'une haute autorité contre la corruption. « Nous mettrons fin à la politique du vent. Et nous ouvrirons l'air du mérite et du service public. Une économie saine et créatrice d'emplois », a-t-il prévu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face au chômage qui ronge la jeunesse, le candidat propose une thérapie. L'objectif est de créer 200 000 emplois en soutenant massivement les petite et moyennes entreprises, grâce à un fonds de garantie de 100 milliards FCFA.

Mais la grande révolution est aussi dans l'assiette. Le cinquième pilier dans son projet vise une souveraineté alimentaire avec le financement de 200 000 exploitants agricoles. « L'État ne doit pas étouffer l'économie, il doit la libérer », a martelé le candidat à la présidence de la République.

Un plan pour les infrastructures, l'éducation et la santé

Mabio Mavoungou-Zinga prévoit dans son projet, entre autres, la construction stratégique du barrage de Sounda pour mettre fin aux délestages ; un maillage complet incluant la réhabilitation du Chemin de fer Congo-océan et la création d'une compagnie aérienne nationale.

Affirmant que la richesse d'un pays se trouve dans « la tête de sa jeunesse », le projet compte investir dans le capital humain avec le recrutement de 30 000 enseignants ainsi que la construction de plusieurs salles de classe et de cités universitaires modernes.

Sur le plan social, le candidat propose une assurance maladie universelle et le recrutement de 15 000 professionnels de santé visant à protéger les plus vulnérables. « Un pays qui abandonne ses malades et ses retraités abandonne son âme », a indiqué Mabio Mavoungou-Zinga.

Appelé à continuer sa tournée sur toute l'étendue du territoire national avant son dernier meeting dans le département de Pointe-Noire, le candidat a donné une seule consigne à ses sympathisants : être ses directeurs de campagne, ses porte-paroles, afin de devenir des « acteurs du changement ».

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.