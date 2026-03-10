Congo-Brazzaville: Kindamba - Isidore Mvouba place la santé au coeur de la campagne électorale

Directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Kindamba, dans le département du Pool, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, vient de doter l'hôpital de la localité d'un plateau technique de pointe, tout en finançant la formation du personnel.

A quelques jours de la fin de la campagne électorale comptant pour l'élection du président de la République, les 12 et 15 mars, l'heure est maintenant aux actions concrètes. C'est le cas dans la circonscription électorale de Kindamba où Isidore Mvouba vient de matérialiser une priorité stratégique du candidat Denis Sassou N'Guesso, à travers la dotation de l'hôpital de la localité d'une unité d'échographie.

En effet, la modernisation des structures sanitaires s'inscrit dans le pilier majeur du projet de société présidentiel : « Accélérons la marche vers le développement », qui met un accent particulier sur le développement du capital humain. Car, pour le président-candidat, l'investissement dans la santé n'est plus une option, mais un impératif pour accélérer la marche du pays vers l'émergence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Facilitateur, le Dr Ronel Mazikou a rappelé que la donation fait suite à une promesse du président de l'Assemblée nationale datant de six mois. « Il y a six mois, vous décidiez de doter cet hôpital d'une échographie multidisciplinaire pour le bien-être de ses usagers. L'unité est dotée d'une échographie de haut de gamme, de type Mindray DC 26, fabriquée en 2025. Donc c'est une machine neuve munie d'une technologie multidisciplinaire pouvant permettre la réalisation des échographies Doppler, des échographies abdominales, des échographies pelviennes, des échographies cardiaques, ostéo-articulaires et même des acquisitions en 3D et 4D », a-t-il présenté. Il a assuré que l'unité d'échographie multidisciplinaire de l'hôpital de Kindamba est prête.

Pour le bon fonctionnement de cette unité, le député de la circonscription électorale unique de Kindamba a pris en charge la formation des techniciens de l'hôpital. La dotation de cet hôpital d'un plateau technique de pointe et le financement de la formation du personnel par Isidore Mvouba répondent à l'exigence d'une expertise locale qualifiée.

Le médecin chef de l'hôpital de Kindamba, Henri Bantsimba Mbanza, est revenu sur l'importance du matériel réceptionné. « Cette dotation que vous venez de faire aujourd'hui a une importance capitale. Hier encore, nous orientions nos malades vers Mindouli ou encore Brazzaville pour une simple échographie. Tout cela avec les contraintes liées à l'état de la route, aux finances et aussi surtout à l'état du patient ou de la femme enceinte. Nous pouvons aujourd'hui nous dire fiers d'être à Kindamba grâce à cet instrument qui vient nous rassurer tous. Nous savons que vous ne ménagez aucun effort pour solutionner tant soit peu les problèmes de santé de vos mandants en leur apportant l'essentiel », a laissé entendre le médecin chef.

Insistant sur l'importance de la paix qu'il considère comme le cheval de bataille du président-candidat, Henri Bantsimba Mbanza a annoncé le ralliement du personnel de l'hôpital de Kindamba derrière son député pour réclamer et maintenir la paix dans les pays de Mpangala.

Notons que l'apport du directeur local de campagne du candidat de la Majorité présidentielle à Kindamba transforme radicalement la prise en charge des malades dont certains ne savaient plus à quel saint se vouer.