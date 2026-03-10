Congo-Brazzaville: Masterclass - Naelle et Marie Nette, deux talents révélés par l'Ufemco

Dans une salle attentive et pleine d'énergie, l'Union des femmes des médias du Congo (Ufemco) a choisi de parler, les 5 et 6 mars derniers à Brazzaville, d'un sujet qui touche de nombreuses jeunes femmes : la maternité et les ambitions professionnelles. Au terme de cette immersion, deux participantes se sont distinguées par leur engagement, leur créativité et leur potentiel entrepreneurial. L'Ufemco a décidé de les récompenser pour les encourager à franchir le cap. Portrait de ces deux jeunes femmes qui incarnent, chacune à sa manière, la promesse d'un avenir audacieux.

Merveille Naelle, la force tranquille d'une jeune fille médecin et mère

Derrière son sourire discret se cache une femme de caractère. Merveille Naelle Medoh Dangabot, médecin depuis 2022, partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement à l'école paramédicale et médecine sociale de Brazzaville et une structure médicale privée.

Mais sa plus grande responsabilité, celle qui donne un sens particulier à son quotidien, c'est son rôle de mère. Naelle élève un petit garçon de deux ans et sept mois. Une aventure qui, loin de freiner son parcours, l'a transformée. « La maternité m'a appris l'organisation, la responsabilité et surtout la persévérance », a-t-elle confié.

Maman solo, elle a fait le choix de subvenir elle-même aux besoins de son fils, déterminée à construire un avenir solide pour lui. Un défi qui l'a parfois obligée à décliner certaines missions professionnelles, notamment en zones rurales. Mais jamais elle n'a considéré cela comme un frein. Au contraire pour Naelle, la maternité agit comme un moteur. « Elle nous pousse à découvrir une force que nous ne soupçonnions pas », a expliqué Merveille Naelle Medoh Dangabot.

La masterclass de l'Ufemco a renforcé cette conviction. En découvrant les parcours des intervenantes, elle a compris que les femmes peuvent cumuler plusieurs casquettes sans renoncer à leurs ambitions. « Je tiens à remercier sincèrement l'Ufemco pour cette belle initiative qui met en lumière la force et le potentiel des femmes, en particulier des jeunes mères. Ce type d'activité montre que l'autonomisation passe aussi par l'encouragement, la formation et la solidarité entre femmes », a-t-elle conclu.

Désormais, elle envisage même de se lancer dans l'entrepreneuriat. Son prix constituera le premier capital d'un projet qu'elle espère développer prochainement.

Marie Nette, la créativité qui se formalise et voit grand!

À première vue, Marie Nette Ahoue ne correspondait pas totalement au profil ciblé par la masterclass. Étudiante en médecine à la Faculté des sciences de la santé, elle n'est pas mère. Pourtant, son enthousiasme et sa créativité ont rapidement attiré l'attention.

Promotrice du magazine digital L'Aurore sur Instagram et créatrice de contenus spécialisés lors des mariages, la jeune étudiante jongle déjà entre études et projets créatifs. Lors de la masterclass, elle a découvert une idée qui va la marquer : chaque talent peut devenir une vraie source de revenus. « J'ai compris qu'on peut transformer ses compétences en activité entrepreneuriale », a-t-elle raconté.

La surprise a été totale lorsqu'elle est désignée lauréate. Elle ne savait même pas que la vidéo réalisée durant les exercices pouvait lui valoir un prix. Mais cette reconnaissance a agi comme un déclic. Finie l'hésitation. Dès la fin de la formation, Marie Nette passe à l'action : élaboration d'une grille tarifaire, création officielle de sa marque MarieNette production sur Instagram et premiers contacts professionnels.

Et les résultats ne tardent pas. Elle entre déjà en collaboration avec l'Atelier Ondè pour des contenus liés au mariage. « Je me suis dit : ça suffit la peur, tu as du potentiel », a-t-elle affirmé avec assurance.

Une phrase simple, mais qui résume parfaitement l'esprit de cette masterclass : rappeler aux jeunes femmes que leurs rêves ne demandent parfois qu'un petit coup de courage pour devenir réalité.

Recap de l'événement

Sur le thème « La maternité ne limite pas ton potentiel », la masterclass avait réuni plusieurs jeunes filles venues chercher conseils, inspiration et, pourquoi pas, un nouveau départ.

Pendant deux jours, les participantes ont plongé dans des échanges riches avec quatre panelistes : Jadmire Feret, Christelle Mombouli, Naomi Babimba et Merveille Atipo. Chacune a raconté son parcours, parfois semé d'embûches, mais souvent marqué par la persévérance et la volonté de réussir malgré les responsabilités familiales.

Entre témoignages inspirants, séances de coaching et exercices pratiques, l'atmosphère oscillait entre confidences, éclats de rire et moments de prise de conscience. La seconde journée a notamment plongé les participantes dans un défi inattendu : vendre un produit avec une touche d'anglais... face à la caméra. Un challenge amusant mais révélateur.

C'est par la remise de certificats de participation et des livres, don de l'écrivain Émile Gankama, que s'est close cette masterclass de l'Ufemco initiée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.