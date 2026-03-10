Tunisie: Ezzahrouni - Un enseignant placé en détention dans une affaire de trafic de drogue

Alors que les services de sécurité redoublent d'efforts pour resserrer l'étau autour des réseaux de trafic de drogue, notamment ceux qui ciblent les abords des établissements scolaires, une affaire pour le moins troublante vient jeter une ombre sur le milieu éducatif.

Depuis plusieurs mois, les brigades spécialisées dans la lutte contre les stupéfiants intensifient leurs opérations pour endiguer la prolifération de substances psychotropes et empêcher les dealers et leurs complices de rôder autour des écoles et lycées, où ils tentent d'écouler leurs produits toxiques auprès de jeunes souvent vulnérables. Cette mobilisation vise avant tout à protéger les élèves et à préserver l'espace scolaire de l'emprise de ce fléau, devenu une préoccupation croissante pour les familles et les autorités.

C'est dans ce contexte de renforcement de la vigilance sécuritaire qu'une arrestation inattendue est venue surprendre l'opinion publique. En effet, les agents spécialisés de la lutte contre les stupéfiants ont procédé à l'interpellation d'un enseignant, soupçonné d'être impliqué dans une affaire liée au trafic de drogue.

Cette affaire, qui fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire, suscite un vif émoi, tant elle concerne un acteur censé incarner la transmission du savoir et les valeurs éducatives au sein de la société. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'étendue des faits reprochés et d'identifier d'éventuelles ramifications.

A cet effet, le premier juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis 2 a émis, ce vendredi, un mandat de dépôt à l'encontre d'un professeur d'enseignement secondaire, poursuivi pour trafic de stupéfiants et de comprimés d'ecstasy.

Selon les éléments du dossier, les agents de la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants à El Gorjani ont reçu des informations indiquant qu'un enseignant du secondaire, résidant à Ezzahrouni relevant de la délégation d'El Hrairia (Tunis) serait impliqué dans la distribution de drogues. Les forces de sécurité ont alors placé le suspect sous surveillance avant de procéder à une perquisition à son domicile.

L'opération a permis la saisie d'une quantité de comprimés d'ecstasy ainsi que de résine de cannabis, que l'intéressé s'apprêtait à écouler.

L'enseignant a d'abord été placé en garde à vue, avant d'être présenté ce vendredi devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis 2, lequel a décidé de le placer en détention provisoire dans le cadre de l'enquête.

Au-delà de ce fait divers, cette affaire soulève surtout une inquiétude majeure quant aux tentatives d'infiltration des réseaux de drogue dans l'environnement scolaire. Car si les dealers cherchent depuis longtemps à s'approcher des établissements pour cibler les adolescents, l'implication présumée d'un enseignant confère à cette affaire une dimension autrement plus préoccupante.

Elle met en lumière le risque que ces réseaux tentent de s'appuyer sur des relais insoupçonnés pour atteindre un public vulnérable, transformant ainsi l'école, censée être un sanctuaire du savoir, en terrain d'influence pour un fléau aux conséquences sociales et sanitaires redoutables.

En février dernier, le président, Kaïs Saïed s'est réuni avec le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, ainsi que le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, et le secrétaire d'État à la Sécurité nationale, Sofiene Ben Sadok. Il a appelé à renforcer la protection des établissements scolaires contre la drogue, en combinant patrouilles sécuritaires autour des écoles, démantèlement des réseaux de trafic et actions de sensibilisation dans les programmes éducatifs.