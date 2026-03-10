Tunisie: 16e Festival du film arabe de Malmö - « Where the Wind Comes From » en lice pour le Grand Prix

Where the Wind Comes From, premier long métrage de la réalisatrice tunisienne Amel Guellaty, représentera la Tunisie dans la compétition officielle des longs métrages de fiction de la 16e édition du Festival du film arabe de Malmö (MAFF), prévue du 10 au 16 avril dans la ville suédoise de Malmö.

Le programme de cette édition, dévoilé lundi, comprend également le documentaire To Dream Perhaps de Nidhal Guiga (Tunisie/France) et le court métrage Salopette de Feryel Ben Boubaker (Tunisie) , qui complètent la présence tunisienne, respectivement dans les compétitions documentaire et courts métrages.

Coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar, Where the Wind Comes From a entamé sa carrière internationale en 2025 par une avant-première mondiale au Festival du film de Sundance, puis une première européenne au Festival international du film de Rotterdam, avant sa présentation nationale aux Journées cinématographiques de Carthage.

Cette fiction de 99 minutes suit le parcours d'Alyssa et Mehdi, deux jeunes amis en quête d'horizons nouveaux, engagés dans un road trip de Tunis à Djerba qui interroge les aspirations d'une jeunesse confrontée aux fragilités sociales et au désir d'émancipation.

Aux JCC, le film a obtenu le Prix du public, le Prix du meilleur scénario et le Prix de la critique dans les distinctions parallèles. Sa sortie dans les salles tunisiennes a eu lieu le 14 janvier 2026.

Au total, le Festival du film arabe de Malmö a retenu 39 films -- 22 longs métrages et 17 courts -- issus de 14 pays arabes, avec des coproductions associant 14 pays occidentaux. Les compétitions officielles comprennent dix longs métrages de fiction, sept documentaires et onze courts métrages, en plus de sections parallèles (« Arab Nights », projections scolaires, « Voix de Suède », section familiale).

Fondé en 2011, le festival est considéré comme la principale plateforme du cinéma arabe en Europe et un espace d'échanges entre professionnels des industries cinématographiques arabes et nordiques.