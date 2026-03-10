Tunisie: Moncef Mcharek nouvel entraîneur de l'ES Zarzis

L'Espérance de Zarzis a annoncé avoir trouvé un accord avec l'ancien joueur du club, Moncef Mcharek, pour succéder à l'entraîneur Sami Gafsi à la tête du staff technique.

L'ESZ a mis fin à sa relation contractuelle avec Gafsi en raison des mauvais résultats, notamment après la défaite contre l'AS Soliman par un but à zéro, lors de la 23e journée du championnat de la Ligue 1.

Après 23 journées, l'ES Zarzis occupe la 10e place avec 27 points. L'équipe n'a plus remporté de victoire en championnat depuis la 15e journée.