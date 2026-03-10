Tunisie: Moncef Mcharek nouvel entraîneur de l'ES Zarzis

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Espérance de Zarzis a annoncé avoir trouvé un accord avec l'ancien joueur du club, Moncef Mcharek, pour succéder à l'entraîneur Sami Gafsi à la tête du staff technique.

L'ESZ a mis fin à sa relation contractuelle avec Gafsi en raison des mauvais résultats, notamment après la défaite contre l'AS Soliman par un but à zéro, lors de la 23e journée du championnat de la Ligue 1.

Après 23 journées, l'ES Zarzis occupe la 10e place avec 27 points. L'équipe n'a plus remporté de victoire en championnat depuis la 15e journée.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.