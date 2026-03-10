Tunisie: Travaux à l'entrée sud de la capitale - Circulation perturbée entre Tunis et Mégrine les 11 et 12 mars

Dans le cadre des travaux d'extension de l'entrée sud de la capitale (lot n°1), le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé la fermeture temporaire de la route locale n°457 reliant Tunis à Mégrine, au niveau du pont Saint-Gobain, en direction de Mégrine.

Selon un communiqué publié mardi, cette fermeture interviendra durant les nuits des mercredi et jeudi 11 et 12 mars 2026, de 22h00 à 04h00.

Le ministère précise que les automobilistes venant du centre de Tunis et se dirigeant vers Mégrine pourront emprunter l'avenue Moncef Bey, puis le pont de Bab Alioua pour rejoindre la route nationale n°1.

Une autre déviation est également possible via le pont Saint-Gobain en direction d'El Mourouj, puis l'échangeur de Bir El Kassaa vers Radès afin d'accéder à la route nationale n°1.

Le département appelle l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter la signalisation mise en place afin de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation pendant la durée des travaux.