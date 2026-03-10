Tunisie: Travaux à l'entrée sud de la capitale - Circulation perturbée entre Tunis et Mégrine les 11 et 12 mars

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Dans le cadre des travaux d'extension de l'entrée sud de la capitale (lot n°1), le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé la fermeture temporaire de la route locale n°457 reliant Tunis à Mégrine, au niveau du pont Saint-Gobain, en direction de Mégrine.

Selon un communiqué publié mardi, cette fermeture interviendra durant les nuits des mercredi et jeudi 11 et 12 mars 2026, de 22h00 à 04h00.

Le ministère précise que les automobilistes venant du centre de Tunis et se dirigeant vers Mégrine pourront emprunter l'avenue Moncef Bey, puis le pont de Bab Alioua pour rejoindre la route nationale n°1.

Une autre déviation est également possible via le pont Saint-Gobain en direction d'El Mourouj, puis l'échangeur de Bir El Kassaa vers Radès afin d'accéder à la route nationale n°1.

Le département appelle l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter la signalisation mise en place afin de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation pendant la durée des travaux.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.