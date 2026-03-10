Tunisie: Dattes - Hausse de 16,8 % des exportations

Au 6 mars 2026, le volume des exportations de dattes a atteint environ 99 000 tonnes, pour une valeur estimée à 650,323 millions de dinars. En comparaison, la même période de la saison dernière affichait 84 000 tonnes d'une valeur de 564,675 millions de dinars. Cela représente une augmentation de 16,8 % en volume et de 15,2 % en valeur.

Une récolte record pour la saison actuelle

Lors d'une séance de travail tenue ce mardi 10 mars au siège du ministère de l'Agriculture, les indicateurs clés ont révélé une récolte record. La production a atteint environ 404 000 tonnes, contre 347 000 tonnes lors de la saison précédente, marquant une amélioration notable de la productivité. La réunion a porté sur l'état d'avancement de la saison 2025-2026, le suivi du marketing ainsi que les préparatifs pour la saison 2026-2027.

Valorisation et soutien à la filière

Les discussions ont également abordé les interventions du Fonds de promotion de la qualité des dattes prévues pour 2027. Celles-ci concernent le soutien à l'amélioration de la qualité, du conditionnement et de la valorisation du produit. L'objectif est d'augmenter la valeur ajoutée de la production nationale pour renforcer sa compétitivité à l'international. Par ailleurs, la mise en place de mécanismes de financement et l'optimisation des capacités de stockage et de réfrigération ont été examinées pour la saison prochaine.

Protection sanitaire et entretien des palmeraies

Sur le plan phytosanitaire, plusieurs points cruciaux ont été traités comme la lutte contre la pyrale de la datte et les mesures préventives contre l'impact des pluies. Le suivi de la campagne nationale contre l'acarien de la poussière (Boufaroua) ainsi que le nettoyage continu des oasis et l'entretien des palmiers ont aussi été au coeur des échanges.

Recommandations ministérielles

Le ministre de l'Agriculture a insisté sur la nécessité d'accélérer la publication des circulaires réglementaires fixant les étapes de la récolte et du transport des produits. Il a rappelé l'importance de respecter les prix de référence pour protéger les producteurs et équilibrer le système.

De plus, le ministre a encouragé la valorisation des sous-produits du palmier pour l'alimentation animale et le compost. Il a appelé à rationaliser les achats de soufre et à fournir les moustiquaires de protection dans les délais impartis. En conclusion, il a souligné l'importance de la coordination entre tous les acteurs afin de préserver la position de la datte tunisienne en tant que pilier des exportations agricoles.