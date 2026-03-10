Tunisie: Marché de gros de Bir El Kassaa - L'essentiel des produits disponible en quantités suffisantes, selon le PDG

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le Président-Directeur Général de la Société Tunisienne des Marchés de Gros, Sofiane Toumiz, a confirmé que l'ensemble des produits nécessaires pour le mois de Ramadan est disponible en quantités suffisantes au marché de gros de Bir El Kassaa.

Il a toutefois précisé que certains produits, comme les petits pois, ont été impactés par les récentes pluies enregistrées dans le pays.

S'exprimant sur les ondes de la Radio Nationale ce mardi 10 mars 2026, Sofiane Toumiz a souligné que la Tunisie dispose de huit marchés d'intérêt national, dont celui de Bir El Kassaa, qui reste le plus important et approvisionne la majorité des gouvernorats de la République.

Il a qualifié ce marché de modèle ayant réussi à instaurer un équilibre entre l'offre et la demande ainsi qu'entre l'approvisionnement et les prix, tout en insistant sur l'importance d'appliquer ce système aux autres marchés du pays.

Réhabilitation du marché de gros de Bir El Kassaa

L'invité de la Radio Nationale a indiqué que des travaux sont en cours pour la réhabilitation du marché de Bir El Kassaa. Le cahier des charges relatif à la rénovation des infrastructures sera publié prochainement.

De plus, un budget spécifique a été alloué à la maintenance des chambres froides, et leur nombre, actuellement de quarante-deux, sera revu à la hausse.

Sofiane Termiz a également tenu à préciser que les redevances au sein de ce marché sont strictement régies par la loi, excluant toute forme de manipulation.

Il a conclu en rappelant que la digitalisation, entamée dès l'année 2016, a largement contribué à garantir une totale transparence dans les transactions commerciales.

