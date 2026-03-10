Tunisie: Ooredoo met à l'honneur la star de sa publicité ramadanesque, Yaakob

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Suite au succès rencontré par sa publicité diffusée pendant le mois de Ramadan, Ooredoo Tunisie a tenu à mettre à l'honneur le jeune Yaakob, véritable star du spot qui a conquis le public par sa spontanéité et son humour.

La publicité raconte l'histoire d'un enfant qui, après avoir obtenu une attestation de mérite à l'école, se rend chez les membres de sa famille pour réclamer des cadeaux avec beaucoup de malice. Une série de scènes amusantes qui ont rapidement fait sourire les internautes et rappelé à beaucoup les petites scènes du quotidien dans les familles tunisiennes.

Pour saluer sa performance naturelle et la popularité du spot, Ooredoo a donc décidé de rendre hommage à Yaakob, dont l'interprétation a largement contribué au succès de cette campagne. La publicité se conclut par un clin d'oeil au programme de fidélité Merci, qui permet aux clients Ooredoo d'utiliser leurs points pour profiter de nombreux cadeaux et avantages.

Lire l'article original sur La Presse.

