Tunisie: La Cité des Sciences organise un festival scientifique à Kasserine

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La Cité des Sciences à Tunis organise le festival des sciences à son antenne à Kasserine, du 26 au 28 mars courant à l'occasion de l'installation de la deuxième tranche des équipements scientifiques, notamment, un Planétarium numérique et un OpenLab.

Cette antenne, a fait l'objet de conventions de partenariat et de coopération avec différentes parties prenantes pour mener à bien ce projet, notamment, le Gouvernorat de Kasserine, le Bureau de Développement Régional de Kasserine, la société SERGAZ, la Société SEREPT et l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kasserine, qui ont contribué à l'implantation de cette antenne afin d'accueillir des équipements scientifiques et technologiques dans des espaces qui totalisent une superficie de 3000 m 2 .

Le festival des sciences s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation et la diffusion de la culture scientifique et de l'innovation auprès des différentes catégories de la société, dans la région du Centre Ouest. Cet évènement matérialise, en partie, l'ouverture et la synergie avec le système éducatif, l'enseignement supérieur et la RD&I via la création de passerelles de savoir dans la perspective de développer une culture scientifique nationale basée sur l'esprit collaboratif et la démarche participative, ainsi que la promotion de la science de proximité qui contribue au développement socio-économique durable de la Tunisie.

Ce festival aura pour Thèmes l'Astronomie, les Maths, la Physique, la Biologie moléculaire, et la Technologie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au programme, Des visites guidées dans les expositions de l'Univers, Explora et Des ateliers scientifiques en Biologie Moléculaire, physique et astronomie, Des démonstrations à l'OpenLab,Des spectacles astronomiques au planétarium numérique, Une observation solaire, Une soirée astronomique dédiée spécialement au système solaire et dont le contenu consiste en Une Conférence grand public Et Des observations du ciel par les télescopes.

Étudiants, Élèves et Grand Public sont invités à visiter les espaces d'animations à l'Antenne de Kasserine pour fêter ensemble cet évènement de Science et de Savoir.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.