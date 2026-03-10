Tunisie: La Cité des Sciences organise un festival scientifique à Kasserine

La Cité des Sciences à Tunis organise le festival des sciences à son antenne à Kasserine, du 26 au 28 mars courant à l'occasion de l'installation de la deuxième tranche des équipements scientifiques, notamment, un Planétarium numérique et un OpenLab.

Cette antenne, a fait l'objet de conventions de partenariat et de coopération avec différentes parties prenantes pour mener à bien ce projet, notamment, le Gouvernorat de Kasserine, le Bureau de Développement Régional de Kasserine, la société SERGAZ, la Société SEREPT et l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kasserine, qui ont contribué à l'implantation de cette antenne afin d'accueillir des équipements scientifiques et technologiques dans des espaces qui totalisent une superficie de 3000 m 2 .

Le festival des sciences s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation et la diffusion de la culture scientifique et de l'innovation auprès des différentes catégories de la société, dans la région du Centre Ouest. Cet évènement matérialise, en partie, l'ouverture et la synergie avec le système éducatif, l'enseignement supérieur et la RD&I via la création de passerelles de savoir dans la perspective de développer une culture scientifique nationale basée sur l'esprit collaboratif et la démarche participative, ainsi que la promotion de la science de proximité qui contribue au développement socio-économique durable de la Tunisie.

Ce festival aura pour Thèmes l'Astronomie, les Maths, la Physique, la Biologie moléculaire, et la Technologie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au programme, Des visites guidées dans les expositions de l'Univers, Explora et Des ateliers scientifiques en Biologie Moléculaire, physique et astronomie, Des démonstrations à l'OpenLab,Des spectacles astronomiques au planétarium numérique, Une observation solaire, Une soirée astronomique dédiée spécialement au système solaire et dont le contenu consiste en Une Conférence grand public Et Des observations du ciel par les télescopes.

Étudiants, Élèves et Grand Public sont invités à visiter les espaces d'animations à l'Antenne de Kasserine pour fêter ensemble cet évènement de Science et de Savoir.