Tunisie: Santé animale - Appel à la vaccination massive du cheptel national

La Direction de la santé animale, relevant de la Direction générale des services vétérinaires, a tenu ce lundi 9 mars 2026 une réunion périodique élargie avec les chefs des services vétérinaires régionaux. Cette rencontre a été consacrée à l'examen de la situation sanitaire animale et au suivi des grandes campagnes de prévention à l'échelle nationale.

Le suivi de l'avancement de la campagne nationale de vaccination du bétail pour l'année 2026 a figuré en tête de l'ordre du jour. Les participants ont évalué les indicateurs de terrain dans les différents gouvernorats et ont insisté sur l'importance de respecter les calendriers établis. L'objectif est de garantir une couverture immunitaire globale du cheptel afin de le prémunir contre les maladies transfrontalières qui pourraient menacer les ressources animales.

Selon les données épidémiologiques actualisées, la situation sanitaire générale est jugée stable. Toutefois, le contexte actuel exige le maintien d'un haut niveau de vigilance. Les responsables du secteur ont appelé à l'activation des mécanismes de surveillance rapide pour toute urgence sanitaire afin de garantir une intervention immédiate et efficace.

Par ailleurs, la réunion a mis en lumière le danger majeur que représentent la contrebande d'animaux et le commerce informel. La Direction générale des services vétérinaires considère ces pratiques comme une menace directe pour la sécurité sanitaire du pays, car elles favorisent l'introduction d'animaux d'origine inconnue, non soumis aux contrôles techniques et vétérinaires.

À cet égard, la nécessité de renforcer la coordination sur le terrain avec les différentes structures concernées, telles que la Garde nationale et la Douane, a été réaffirmée. Il s'agit de verrouiller les circuits de contrebande, de durcir le contrôle des déplacements d'animaux entre les régions et sur les marchés hebdomadaires, tout en sensibilisant les éleveurs aux risques d'intégrer des bêtes d'origine inconnue dans leurs troupeaux.

En conclusion, la Direction générale des services vétérinaires a renouvelé son engagement ferme à renforcer le système de veille sanitaire permanente. Ces mesures s'intègrent dans une stratégie nationale globale visant à protéger le cheptel national et à consolider la sécurité sanitaire de la filière élevage, pilier essentiel de la sécurité alimentaire tunisienne.