Maroc: Laâyoune à l'heure du 13e Festival du Madih

Le coup d'envoi de la 13e édition du Festival du Madih a été donné, samedi soir à Laâyoune, avec la participation d'une dizaine de troupes issues des trois régions du Sud du Royaume.

Initié par la Ligue des musiciens hassanis pour le patrimoine et le développement social, en partenariat avec la Direction régionale de la Culture de Laâyoune-Sakia El Hamra, cet événement éclectique vise à perpétuer et à préserver l'art authentique du Madih et Samaâ, en tant que composante principale du patrimoine culturel marocain.

Baptisé "Edition Feu Mbarek Trouzi", ce rendez-vous culturel s'inscrit également dans le cadre de la dynamique culturelle que connaissent les provinces du Sud du Royaume et dans le sillage de la mise en oeuvre des dispositions de la Constitution qui consacrent le hassani en tant qu'affluent de l'identité et de la culture marocaines.

Lors de la première soirée de cette manifestation artistique, les fans de musique religieuse et spirituelle ont pu assister à un concert de Madih interprété sur des sonorités de la musique hassanie, mettant en lumière les louanges et les qualités du Prophète Sidna Mohammed (PSL).

Dans une ambiance empreinte de spiritualité et de convivialité, les différentes troupes se succédant sur scène ont interprété avec brio des louanges et panégyriques du Prophète et des chants religieux traditionnels, embarquant le public dans une atmosphère mystique durant ce mois béni du Ramadan.

Marquée par une communion artistique et spirituelle, cette soirée a été ponctuée par des spectacles folkloriques puisant dans le patrimoine hassani, outre des hommages rendus à de grandes figures du Madih hassani, en reconnaissance de leurs efforts pour enrichir, préserver et promouvoir cet art authentique.

En parallèle, des expositions thématiques d'artisanat ont été organisées pour faire découvrir la créativité des artisans locaux et la richesse du patrimoine immatériel hassani.