Maroc: Mondial 2030 - Une délégation de la FIFA arrive en Espagne

10 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Une délégation de la FIFA entamera, à partir de lundi et durant deux semaines, une visite en Espagne afin d'inspecter les sites pressentis pour accueillir la Coupe du monde de football 2030, que l'Espagne coorganisera avec le Maroc et le Portugal.

Selon un communiqué de la Fédération royale espagnole de football, la délégation tiendra des "réunions avec des représentants du gouvernement espagnol, des clubs et des villes candidates à l'organisation de matches".

Cette mission vise à faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de cet événement planétaire. Le processus de sélection des villes hôtes demeure toutefois ouvert, la décision finale revenant à la FIFA.

Dans le dossier de candidature présenté à l'instance internationale figurent notamment les stades d'Anoeta (Saint-Sébatien), Camp Nou (Barcelone), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Séville), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Saragosse), RCDE Stadium (Barcelone), Riazor (La Corogne), San Mamés (Bilbao) et Santiago Bernabéu (Madrid).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la RFEF, Rafael Louzán, devait accueillir la délégation lundi à Madrid. Celle-ci se rendra ensuite au Portugal et au Maroc, les deux autres pays hôtes de la compétition.

La Coupe du monde 2030 se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Les matches d'ouverture auront toutefois lieu au Paraguay, en Argentine et en Uruguay, en hommage au centenaire de la première édition du tournoi organisée en 1930 à Montevideo.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.