Maroc: Mondial 2030 - Une délégation de la FIFA arrive en Espagne

Une délégation de la FIFA entamera, à partir de lundi et durant deux semaines, une visite en Espagne afin d'inspecter les sites pressentis pour accueillir la Coupe du monde de football 2030, que l'Espagne coorganisera avec le Maroc et le Portugal.

Selon un communiqué de la Fédération royale espagnole de football, la délégation tiendra des "réunions avec des représentants du gouvernement espagnol, des clubs et des villes candidates à l'organisation de matches".

Cette mission vise à faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de cet événement planétaire. Le processus de sélection des villes hôtes demeure toutefois ouvert, la décision finale revenant à la FIFA.

Dans le dossier de candidature présenté à l'instance internationale figurent notamment les stades d'Anoeta (Saint-Sébatien), Camp Nou (Barcelone), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Séville), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Saragosse), RCDE Stadium (Barcelone), Riazor (La Corogne), San Mamés (Bilbao) et Santiago Bernabéu (Madrid).

Le président de la RFEF, Rafael Louzán, devait accueillir la délégation lundi à Madrid. Celle-ci se rendra ensuite au Portugal et au Maroc, les deux autres pays hôtes de la compétition.

La Coupe du monde 2030 se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Les matches d'ouverture auront toutefois lieu au Paraguay, en Argentine et en Uruguay, en hommage au centenaire de la première édition du tournoi organisée en 1930 à Montevideo.