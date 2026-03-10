Maroc: Entrepreneuriat - La caravane 'Abrid Accélération' fait escale à Taroudant

Le complexe socio-éducatif de Taroudant a abrité récemment, une rencontre d'information destinée aux jeunes, aux porteurs de projets et aux entrepreneurs, afin de présenter le programme "œuvre Accélération", qui vise à soutenir la croissance et le dynamisme des entreprises du Souss-Massa.

Cette rencontre, qui a réuni de nombreux acteurs économiques, des représentants d'organismes professionnels et des institutions partenaires, s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation lancée par le Centre régional d'investissement (CRI) de Souss-Massa pour promouvoir ce nouveau programme.

L'initiative a pour objectif d'accompagner la croissance de 100 entreprises dans la région, notamment des micro-entreprises, des coopératives, des start-up et des porteurs de projets.

Mis en œuvre en partenariat avec la wilaya de la région Souss-Massa, le Conseil régional et la CGEM Souss-Massa, "Abrid Accélération" vise le renforcement durable de la compétitivité des entreprises locales et leur meilleure intégration dans les chaînes de valeur régionales et nationales, rapporte la MAP.

Le programme propose un accompagnement complet sur 12 mois, articulé autour d'ateliers thématiques portant sur les modèles économiques, le montage financier, le management, le marketing digital et l'accès au financement.

Il comprend également un accompagnement individualisé par des experts et une aide à l'accès aux dispositifs de financement et aux programmes de soutien régionaux et nationaux.

Ce parcours inclut aussi l'intégration à un réseau d'entreprises favorisant les partenariats, ainsi qu'un soutien administratif et réglementaire couvrant les licences, les marques, la conformité aux normes et le montage juridique. L'objectif est de permettre aux entreprises participantes d'améliorer leur compétitivité et leur gouvernance.

Le programme qui cible les entreprises implantées dans les six préfectures et provinces de la région Souss-Massa, vise à lever les obstacles à la croissance des entreprises, à renforcer la professionnalisation de leur gestion et à leur permettre d'accéder à une nouvelle phase de développement, tant au niveau local que national.