Maroc: Le duo Zainab El Houari/Rita Atik sacré champion du Padelista by Pink Padel Cup

Le duo composé de Zainab El Houari et Rita Atik a remporté, samedi soir à Casablanca, le titre du "Padelista by Pink Padel Cup", une compétition de padel entièrement dédiée aux femmes.

Le binôme s'est imposé en finale du tournoi P500, organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme, face au duo Oumaima Aziz/Camélia Ben Abdeljalil, sur le score de deux sets à un (6-1 / 3-6 / 6-3). La troisième place est revenue au duo Khawla Allaoui/Salma Abdellaoui.

Dans la catégorie amateur, la première place a été remportée par le duo Sanaa Lahlou/Cecilia Bellissimo, suivi de Batoul Haitmi/Ghita Jamai, tandis que la troisième place est revenue à Ola Barramou et Mounia Sami.

A cette occasion, la joueuse marocaine de padel Zainab El Houari s'est félicitée, dans une déclaration à la presse, de cette victoire, saluant le niveau de la compétition organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

De son côté, Rita AtiK a salué la réussite de cette édition, marquée par une forte participation des sportives et une présence notable des partenaires et soutiens, estimant que cet événement constitue une opportunité importante pour promouvoir la pratique du padel au Maroc.

Organisée durant quatre jours sur les courts du club "Warehouse 4" à Sidi Maârouf, cette compétition vise à encourager la pratique du padel féminin au Maroc et à créer un rendez-vous sportif et social réunissant différentes générations de femmes autour d'une passion commune.

Dans une déclaration à la presse, Shemsi Alami, l'une des organisatrices du tournoi, a indiqué que cette manifestation sportive a connu la participation de 120 joueuses, réparties sur deux compétitions, dont le tournoi P500 homologué par la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), avec la participation de plusieurs des meilleures joueuses marocaines, aux côtés de nombreuses joueuses étrangères et amatrices.

Elle a précisé que cette édition vise à célébrer la femme à travers le sport et à promouvoir les valeurs de solidarité, de performance et d'inspiration, soulignant que le niveau des rencontres a été élevé grâce à la participation de plusieurs figures de premier plan de la scène nationale.

Pour sa part, Sara Abrak, également organisatrice de la compétition, a indiqué que les organisateurs ont lancé une nouvelle version de ce rendez-vous sportif sous l'appellation "Padelista by Pink Padel Cup", suite au succès rencontré par le tournoi "Pink Padel Cup", première compétition féminine dédiée à la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus.

Elle a ajouté que l'organisation de cette édition a été une réussite à tous les niveaux et a connu une forte participation féminine, soulignant que ce tournoi s'impose désormais comme un rendez-vous sportif et social important attirant différentes générations de joueuses.

Selon les organisateurs, l'initiative "Padelista" se veut un mouvement encourageant les femmes à se dépasser, à se rencontrer et à se soutenir mutuellement, dans la continuité de la vision portée par le tournoi "Pink Padel Cup", qui consiste à créer des espaces d'expression et de promotion de la femme marocaine à travers le sport.