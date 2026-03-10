Sénégal: Téhéran dément toute menace à l'encontre le pays (Ambassade)

Dakar — L'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar a démenti mardi les informations faisant état de supposées menaces agitées par la diplomatie iranienne à l'encontre du Sénégal, déplorant une information "totalement infondée" circulant sur les réseaux sociaux.

Tout est parti d'un message attribué au ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, devenu rapidement virale sur les réseaux sociaux, en réaction à l'échange téléphonique ayant récemment eu lieu entre le prince héritier et Premier ministre d'Arabie Saoudite et le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, au sujet du conflit au Moyen-Orient.

"L'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar informe que l'information diffusée sur certaines plateformes des réseaux sociaux, concernant des propos attribués au ministre des Affaires étrangères iranien au sujet du Sénégal, est totalement infondée et constitue une information fausse fabriquée circulant sur les réseaux sociaux", réagit la représentation diplomatique iranienne dans un communiqué parvenu à l'APS.

L'ambassade iranien rappelle que le ministre des Affaires étrangère de l'Iran a récemment exprimé ses remerciements au gouvernement sénégalais lors d'un récent entretien avec le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Il a par la même occasion dit son appréciation pour les positions positives et responsables de la partie sénégalaise et pour les marques de solidarité et de sympathie exprimées par le président Bassirou Diomaye Faye à l'égard du peuple iranien, de même que pour la condamnation de l'agression militaire américano-israélienne.

"L'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar rejette fermement et dément catégoriquement les informations susmentionnées ainsi que les propos mensongers attribués au ministre des Affaires étrangères, et réaffirme la ferme volonté de la République islamique d'Iran de poursuivre et de renforcer davantage les relations d'amitié et la coopération constructive avec le gouvernement et le peuple de la République du Sénégal", souligne l'ambassade de la République islamique d'Iran.

Elle rappelle que Téhéran "nourrit depuis toujours un profond respect à l'égard du gouvernement et du peuple frère et musulman du Sénégal et attache une grande importance aux relations amicales fondées sur le respect mutuel entre les deux pays".

"Il est évident que la République islamique d'Iran n'a jamais proféré et ne proférera jamais la moindre menace à l'encontre de la République du Sénégal", signale la même source, en mettant en garde contre la diffusion d'informations erronées et fabriquées, visant à porter atteinte aux relations cordiales et constantes en développement entre les deux pays. Cette mise au point de l'ambassade de la République islamique d'Iran s'inscrit dans la foulée de celle du gouvernement sénégalais démentant des informations infondées, "ne reflétant en rien à la réalité".