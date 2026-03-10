Sénégal: Le football professionnel sénégalais a franchi 'une étape importante' avec la nouvelle saison (Président LSFP)

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a franchi "une étape importante" avec la valorisation des clubs de Ligue 1 à hauteur de 16 milliards de Francs CFA, a déclaré mardi son président, Babacar Ndiaye.

"La Ligue sénégalaise a franchi une étape importante en début de saison avec beaucoup de structuration. En atteste son intégration sur Transfermarkt comme premier pays francophone et 11e pays en Afrique. La première division (Ligue 1), après 15 journées, a été valorisée autour de 16 milliards de Francs CFA", a-t-il dit. Le président de la LSFP s'exprimait lors de la signature d'une convention de partenariat avec une société de pari sportif, dans le cadre du sponsoring de la Coupe de la Ligue.

La Ligue 1 sénégalaise a fait son entrée officielle sur la plateforme internationale Transfermarkt en octobre dernier. Ce site est considéré comme l'une des références mondiales pour les statistiques, les transferts et l'évaluation des joueurs. Le Sénégal est ainsi le 11e championnat africain à y figurer, aux côtés de pays comme le Maroc, l'Égypte, la Tunisie ou encore l'Afrique du Sud. En fin février, la LSFP a publié une liste évaluant la valeur marchande d'une liste de joueurs de la Ligue 1 dont les trois meilleurs buteurs du championnat.

En se basant sur une étude de la plateforme spécialisée Transfermarkt, la LSFP a dévoilé la première actualisation des valeurs marchandes des sociétaires de la Ligue 1 sénégalaise. "Nous sommes d'ailleurs dans cette dynamique et poursuivons les discussions avec d'autres structures afin de collecter davantage de données sur nos joueurs, dans le but de mieux promouvoir notre championnat et d'en renforcer l'attractivité", a indiqué Babacar Ndiaye.

Le Sénégal "est un pays de football jeune, un football très exportateur", a relevé le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. "Nos talents sont rapidement sollicités à l'international. Dans ce contexte, il est essentiel pour nos clubs de continuer à former, à faire jouer et à révéler de nouvelles générations de joueurs", a plaidé le patron du football professionnel sénégalais.

Parlant de la convention que la LSFP vient de signer avec cette société de pari sportif de la place, Babacar Ndiaye a soutenu que ce partenariat témoigne de l'attractivité croissante des compétitions et de la dynamique positive dans laquelle s'inscrit le football sénégalais.

"La Coupe de la Ligue n'est pas seulement une nouvelle compétition dans notre calendrier. Elle s'inscrit dans une vision claire : celle de renforcer la compétitivité de nos clubs et surtout d'offrir davantage d'opportunités à nos jeunes joueurs", a-t-il expliqué. La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs "seniors" pour cette compétition démarrée le 18 février dernier.

L'édition 2026 de la Coupe de la Ligue "a déjà débuté avec deux journées disputées, et nous avons pu constater un niveau très intéressant, avec des matchs engagés et beaucoup de buts", a relevé le président de la LSFP. Selon lui, avec cette compétition, "l'objectif est clair et consiste à offrir aux jeunes talents un volume de jeu conséquent".

"Cela permettra non seulement de préparer nos jeunes aux exigences du haut niveau, mais aussi de contribuer à rajeunir notre football local. Cette compétition contribuera également à accompagner les clubs dans la gestion et le renouvellement de leurs effectifs, tout en renforçant la qualité et la compétitivité de notre football", a ajouté Babacar Ndiaye.