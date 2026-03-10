Ethiopie: Le ministre d'État, Hadera, s'est entretenu avec le Chargé d'affaires du Koweït

10 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Hadera Abera, a reçu aujourd'hui dans son bureau Abdulaziz Hamadah, Chargé d'affaires de l'Ambassade de l'État du Koweït.

S'appuyant sur la solidité des relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Koweït, l'Ambassadeur Hadera a réitéré l'engagement de l'Éthiopie à renforcer davantage cette coopération.

Il a également suggéré de redynamiser les accords existants et de mettre en place une commission ministérielle mixte afin de consolider et d'élargir les domaines de partenariat.

Pour sa part, Abdulaziz Hamadah a salué les relations historiques qui unissent les deux pays et a exprimé la volonté de l'Ambassade du Koweït de travailler en étroite collaboration avec le ministère éthiopien afin de promouvoir et diversifier la coopération bilatérale.

Les deux responsables ont, par ailleurs, échangé leurs points de vue sur les récents développements régionaux ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun.

