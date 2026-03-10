Sénégal: Enseignement moyen et secondaire - Le G7 débute son 6e plan d'actions par un débrayage

10 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le G7, la confédération des syndicats du moyen et du secondaire les plus représentatifs, a débuté ce mardi, son sixième plan d'actions par un débrayage, indique un communiqué transmis à l'APS.

Le regroupement syndical, qui annonce également une grève totale pour mercredi et vendredi, observe depuis quatre mois des arrêts de travail alternés pour exiger le respect d'accords signés avec le gouvernement de l'ex-président Macky Sall (2012-2024). Le G7 prévoit aussi dans son plan d'actions un débrayage le lundi 16 mars, et un grand rassemblement devant l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Dakar-Plateau.

En plus des arrêts de travail, il appelle ses affiliés à observer le boycott de plusieurs activités pédagogiques et administratives, dont les évaluations, la formation initiale des élèves-maîtres assurée par les inspecteurs, les activités physiques et sportives.

Le 4 mars dernier, en Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait pourtant exhorté le gouvernement et les personnels enseignants à asseoir, dans un sursaut républicain et patriotique, un climat social stable garantissant la poursuite des activités pédagogiques et le bon déroulement des évaluations, examens et concours.

