Sénégal: Matel Bocum, présidente de l'AFMP - 'Il est temps que les femmes dépassent le stade de la victimisation'

Dakar — La présidente de l'Association des femmes des médias publics (AFMP), Matel Bocoum, a souligné, mardi, à Dakar, la nécessité de faire passer la problématique de la promotion des droits de la femme de l'étape de la victimisation à celle consistant à trouver des solutions pour un meilleur épanouissement.

"Pour cette édition [de la Journée internationale des droits des femmes], on a jugé nécessaire d'organiser une activité qui soit utile aux femmes et qui puisse créer un impact sur leur vécu", a-t-elle déclaré, en convoquant le thème retenu cette année pour cette commémoration, à savoir "Droit, justice et action".

"Donc, on s'est dit qu'il est temps que les femmes quittent le stade de la victimisation pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions pour permettre un meilleur épanouissement des femmes et leur permettre aussi de mieux connaître leurs droits", dit-elle.

Matel Bocoum, journaliste au quotidien national Le Soleil, a relevé que le programme concocté par l'Association des femmes des médias publics comporte un panel sur le droit et la justice mais également un volet portant sur des consultations juridiques gratuites sur les questions liées au droit de la famille et du travail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Vous n'êtes pas sans savoir que généralement, dans nos pays, rares sont celles qui ont le courage d'aller à la rencontre des spécialistes du droit. Même si elles souffrent, elles ont toujours préféré [se taire]. Donc, avec les juristes, lors des consultations juridiques, elles pourront répondre à leurs attentes", a-t-elle indiqué. Elle a par ailleurs invité les femmes des médias à "déconstruire certaines mentalités", afin de contribuer à amplifier la voix des femmes dans les médias.

"Il faut qu'on puisse permettre aux femmes quand même d'oser occuper l'espace médiatique et d'exprimer leurs besoins. C'est important. Et donc nous, à travers notre association, on a jugé nécessaire de créer cette plateforme regroupant les femmes des différents médias publics, et ensemble voir comment impacter sur le contenu [des structures concernées]", en vue d'impacter la situation des femmes de manière générale, explique-t-elle.