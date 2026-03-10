Sénégal: Prélèvements sur les salaires des enseignants - Le DG de la Fonction réfute le terme de ponction

Dakar — Les montants prélevés sur les salaires des enseignants ayant observé les derniers mots d'ordre de grève des syndicats du secteur représentent un "paiement de salaire incomplet" et ne peuvent être considérés comme des ponctions, a précisé le directeur général de la Fonction publique.

"Je ne veux pas utiliser le terme ponction. Je considère qu'il s'agit d'un paiement de salaire incomplet", a expliqué Ibrahima Dieng dans un entretien avec l'APS. De nombreux enseignants se sont émus des montants importants prélevés sur leur salaire de févier, en lien à leur participation aux débrayages enregistrés ces dernières semaines à l'initiative du G7, regroupement des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation au Sénégal.

Le directeur général de la Fonction publique assure que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rétablir dans leurs droits les agents qui auraient été injustement rémunérés. Ibrahima Dieng a rappelé que le salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail, soulignant que l'absence de prestation implique logiquement l'absence de rémunération correspondante. "Si la prestation n'est pas fournie, on ne saurait parler de salaire", a-t-il déclaré, estimant que les partenaires sociaux ont compris ce message.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a précisé que, dans les situations de grève, l'administration applique le principe du paiement au prorata des journées réellement travaillées. "Si vous travaillez deux jours, on vous paie deux jours. Si vous travaillez dix jours, on vous paie dix jours", a ajouté le directeur général de la Fonction publique, insistant sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'évoquer des "ponctions" salariales dans ce contexte.

Ibrahima Dieng estime que les journées de travail non travaillées ne doivent pas être rémunérées, même si d'autres modalités auraient pu être envisagées. Il souligne toutefois que l'enjeu principal reste la recherche d'une solution durable à la question des grèves dans les secteurs sociaux, plaidant pour la poursuite du dialogue entre les parties concernées, afin de favoriser un climat social apaisé et d'assurer la continuité du service.