Ile Maurice: Emirates offre 100 sacs scolaires «Aircrafted KIDS» aux élèves de l'APEIM

La compagnie aérienne Emirates a remis 100 sacs à dos scolaires en édition limitée aux élèves soutenus par l'APEIM (Association des Parents d'Enfants Inadaptés de l'Île Maurice) lors d'une cérémonie organisée ce mardi 10 mars. À travers ce geste, la compagnie réaffirme son engagement en faveur de l'éducation et du développement communautaire à Maurice. L'événement, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations de la fête de l'Indépendance de Maurice, s'est tenu dans les locaux de l'APEIM en présence du président de la République, Dharambeer Gokhool.

Les sacs distribués font partie de la collection «Aircrafted by Emirates». Cette initiative de la compagnie consiste à réutiliser des matériaux provenant des cabines de ses avions, notamment des tissus issus des Airbus A380 et des Boeing 777. Après un processus de traitement, ces matériaux sont transformés et confectionnés à la main par Emirates Engineering à Dubaï pour créer des sacs à dos robustes destinés aux élèves. Remplis de matériel pédagogique, dont des crayons, des cahiers, des livres d'histoires et des cahiers de dessin, les sacs ont été remis par Oomar Ramtoola, Emirates' Manager for the Indian Ocean Islands, accompagné de l'équipe d'Emirates à Maurice.

Les représentants de la compagnie ont également rencontré les élèves, les enseignants et les encadrants de l'APEIM afin de partager ce moment et d'encourager les jeunes dans leur parcours éducatif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son intervention, le président de la République a salué cette initiative. «J'exprime ma profonde reconnaissance à Emirates pour son engagement sincère envers Maurice. Un engagement qui va bien au-delà du développement économique pour soutenir également le bien-être humain et social. Ces gestes de solidarité et de générosité prennent une résonance encore plus profonde et nous rappellent combien l'entraide et l'humanité demeurent essentielles. J'espère que ce don d'Emirates contribuera de manière significative au bien-être de nos enfants et de nos jeunes, et les encouragera à progresser dans leur apprentissage et leur développement», a-t-il déclaré.

Oomar Ramtoola, Emirates' Manager for the Indian Ocean Islands, a souligné l'importance de l'éducation dans le développement de la société. «L'éducation est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour façonner la société et inspirer la prochaine génération. À travers l'initiative Aircrafted d'Emirates, nous avons souhaité soutenir les élèves avec un objet pratique qui les accompagne dans leur parcours d'apprentissage au quotidien, tout en partageant un petit morceau de notre histoire en tant que compagnie aérienne au service de Maurice», a-t-il indiqué.

De son côté, la directrice de l'APEIM, Jocelyne Beesoon, a salué un geste porteur de sens pour les bénéficiaires de l'association. «À l'APEIM, notre mission est d'accompagner les enfants et les jeunes présentant une déficience intellectuelle en les guidant sur leur chemin vers l'autonomie et l'intégration sociale. Nous remercions Emirates pour ce geste porteur de sens. Ces sacs à dos sont bien plus que de simples articles scolaires : ils représentent un symbole d'encouragement et d'inclusion pour nos bénéficiaires», a-t-elle déclaré.

À l'échelle internationale, Emirates a déjà offert plus de 3 700 sacs à dos Aircrafted dans dix pays, en collaboration avec 18 organisations non gouvernementales, afin de soutenir l'éducation des élèves tout en donnant une seconde vie aux matériaux issus de ses avions.