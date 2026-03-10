Afrique: Vers un nouveau souffle de coopération

Les relations entre Maurice et les Seychelles sont sur le point de connaître une coopération renforcée alors que le président seychellois, Patrick Herminie, effectuera une visite d'État à Maurice du 11 au 14 mars. Il sera l'invité d'honneur de la cérémonie de lever du drapeau à Port-Louis, le 12 mars, lors des célébrations de la fête de l'indépendance de Maurice Les préparatifs sont presque terminés, et la logistique et un programme officiel bien rempli ont été mis en place.

Durant son séjour, Patrick Herminie rencontrera le président de la République, Dharam Gokhool, et s'entretiendra avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avant de participer à des réunions de haut niveau avec de hauts responsables des deux pays. Au programme figurent un banquet d'État, une cérémonie de dépôt de gerbes et de plantation d'arbres au jardin botanique sir Seewoosagur Ramgoolam, ainsi que des visites de sites historiques tels que l'Aapravasi Ghat et le Musée intercontinental de l'esclavage, témoins d'une histoire commune.

Accords et protocoles d'entente

Ce voyage devrait aboutir à plusieurs accords et protocoles d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale. Dans le secteur de la pêche, les navires seychellois et mauriciens pourront accéder aux eaux mauriciennes dans les deux sens, en respectant les pratiques durables. Un protocole d'entente axé sur l'agriculture favorisera la collaboration par la recherche et le développement des compétences.

Navin Ramgoolam avait rencontré Patrick Herminie aux Seychelles en octobre dernier et il était l'invité d'honneur pour la cérémonie d'investiture de ce dernier.

La coopération en matière de services d'urgence comprendra des formations conjointes entre les services d'incendie et de secours, tandis que la collaboration statistique visera à améliorer la production et la diffusion des données. Quant au secteur culturel, il verra un partenariat entre les organismes patrimoniaux des deux pays, et un nouveau programme artistique et culturel encouragera les échanges en matière de politiques et de traditions.

Cette visite marque une étape majeure, renforçant les liens politiques, économiques et culturels entre Maurice et les Seychelles, et témoignant d'un engagement en faveur du respect mutuel et de la collaboration rég ionale. Il convient de noter que Navin Ramgoolam avait déjà rencontré Patrick Herminie aux Seychelles en octobre dernier. Il s'y trouvait alors en tant qu'invité d'honneur pour la cérémonie d'investiture du président seychellois. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux nations soeurs de l'océan Indien et sur le développement de la coopération régionale.

Échanges diplomatiques au «Raisina Dialogue»

Le ministre des Affaires étrangères et de la diaspora des Seychelles, Barry Faure, a eu une réunion bilatérale fructueuse avec Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères mauricien, en marge du Raisina Dialogue qui s'est tenu à New Delhi du 5 au 7 mars. Ces discussions ont préparé le terrain pour la visite officielle du président Herminie à Maurice.

Les ministres ont évoqué le conflit au Moyen-Orient et les mesures prises par leurs pays pour en atténuer les conséquences. Ils ont convenu de la nécessité de se tourner de plus en plus vers leur voisinage immédiat, et les cadres régionaux pour trouver des solutions à leurs défis dans des secteurs tels que la connectivité maritime et aérienne, le commerce, la pêche et les affaires maritimes, l'approvisionnement énergétique et la sécurité alimentaire, entre autres.