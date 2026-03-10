Ile Maurice: Le pari mauricien de John Popel

Il était à Maurice pour deux semaines en février. Quatre ans plus tard, il y construit l'une des start-up de livraison les plus dynamiques du pays. John Popel, ancien Country Chief Executive Officer d'une société de logiciels en Floride, ne s'attendait pas à ce que ce voyage change le cours de sa vie.

Dès son arrivée, il a été frappé par la gentillesse des Mauriciens, la sécurité et la chaleur sociale qui caractérisent l'île. Séduit par l'environnement et le potentiel économique du pays, il décide de prolonger son séjour, tout en continuant à travailler à distance pour des entreprises américaines.

Mais un besoin personnel va rapidement se transformer en opportunité entrepreneuriale. Habitué aux grandes plateformes internationales comme DoorDash ou Uber Eats, il recherche un service de livraison fiable à Maurice. L'expérience est frustrante : commandes facturées mais jamais livrées, délais très longs, erreurs, manque de communication et coûts peu transparents. En discutant avec des restaurateurs, il découvre que ces derniers subissent eux aussi les conséquences d'un service irrégulier, qui affecte leur réputation.

Face à ce constat, il décide de créer sa propre solution. Au départ, Grubmates est pensé comme un service de quartier, destiné à ses amis et voisins de Flic-en-Flac. L'idée est simple : proposer une livraison rapide, fiable et humaine. Pas d'application complexe à télécharger ; les commandes se font via WhatsApp. Les livreurs sont recrutés dans les zones qu'ils desservent. Le modèle repose sur la proximité et la responsabilité individuelle.

Le concept séduit rapidement. Les habitants adoptent le service et le recommandent autour d'eux. La croissance se fait sans publicité payante, uniquement par le bouche-à-oreille. Aujourd'hui, l'entreprise opère à Flic-en-Flac, Tamarin, Rivière-Noire, Grand-Baie et Mont-Choisy.

Grubmates ne se limite pas aux repas. L'entreprise livre également des courses, des fleurs et des médicaments. De nombreux Mauriciens vivant à l'étranger utilisent la plateforme pour envoyer des cadeaux à leurs proches sur l'île.

Selon John Popel, la fiabilité est la priorité absolue. Chaque commande est suivie par une personne réelle, et non par un système automatisé. Cette approche personnalisée constitue, selon lui, la principale différence avec les modèles plus standardisés.

La croissance est régulière. L'entreprise affiche une progression mensuelle soutenue, principalement grâce à la fidélité de ses clients. Une levée de fonds est actuellement en cours afin d'accélérer l'expansion vers d'autres régions.

Mais l'ambition va au-delà du simple service de livraison. John Popel souhaite démontrer que Maurice peut devenir un véritable pôle d'innovation en Afrique. Il évoque même la possibilité de voir émerger, à terme, une «licorne » mauricienne - une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars. Il intervient d'ailleurs auprès des étudiants pour encourager l'entrepreneuriat local.

Ce parcours ne s'est cependant pas fait sans sacrifices. Les débuts ont exigé un engagement total : longues journées de travail, livraisons personnelles en cas d'imprévus, pression constante pour maintenir la qualité du service. Sur le plan personnel, cette implication a également eu des conséquences familiales, notamment un divorce qu'il décrit comme une épreuve difficile.

Malgré ces défis, il affirme que les obstacles ont renforcé sa détermination. Pour lui, la réussite repose sur la résilience et sur la confiance bâtie avec la communauté.

Quatre ans après un simple séjour touristique, l'aventure entrepreneuriale est devenue un projet de vie. Pour de nombreuses familles, Grubmates n'est plus seulement un service de livraison, mais un acteur local qui mise sur la proximité, la fiabilité et l'ambition d'inscrire Maurice sur la carte des start-up internationales.